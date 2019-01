Conselho não fará nada sobre caso envolvendo assessor e Fanali

Mesmo com a previsão legal de que pode abrir investigação por conta própria, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Americana decidiu nesta terça-feira não fazer nada a respeito do caso envolvendo um ex-assessor de Geraldo Fanali (PRP), a menos que receba uma denúncia de outro vereador.

A informação é de Welington Rezende (PRP), presidente do Conselho e colega de partido de Fanali. Ele reuniu os outros integrantes do órgão para tratar do caso na manhã desta terça-feira. Welington disse que a decisão foi uma orientação informal do jurídico da Câmara. “Não é salutar julgarmos própria denúncia”, afirmou o vereador.

Na semana passada, o LIBERAL revelou com exclusividade que Fanali admitiu que um assessor lotado em seu gabinete na verdade trabalhava para o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso, enquanto recebia pela câmara. Tiosso era vereador e virou secretário em novembro, a convite do prefeito Omar Najar (MDB). Fanali era seu suplente e assumiu a vaga. Manteve o assessor de Tiosso no cargo até 2 de janeiro.

Depois de dizer que o assessor trabalhava para Tiosso, Fanali mudou o discurso e disse que Jorge Ramos, o auxiliar, fazia serviços externos e ajudou na transição de gabinetes – o próprio Ramos admitiu que não trabalhou “efetivamente” e que só ajudou na transição. Ele nega que, enquanto estava vinculado à câmara, trabalhasse para Tiosso em horário de expediente.

Welington afirmou que, na reunião de ontem, não foi discutido o mérito da situação, apenas os procedimentos legais a serem adotados. E a decisão foi seguir o conselho do jurídico, afirma o vereador.