Conselho de Ética absolve Fanali em caso de ex-assessor

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Americana absolveu o vereador Geraldo Fanali (PRP) no caso do ex-assessor que ele próprio admitiu que não trabalhava para seu gabinete enquanto recebia salário do Legislativo. O episódio foi revelado pelo LIBERAL com exclusividade em janeiro.

Em nenhum trecho, o relatório, protocolado anteontem e produzido pelo relator Pedro Peol (PV), discute se é ou não ético o fato de uma pessoa supostamente receber pela câmara sem trabalhar de fato no Legislativo. O Conselho é presidido por Welington Rezende (PRP), colega de partido de Fanali. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O documento chave para pedir o arquivamento do caso foi um expediente interno do ex-presidente da Casa, Alfredo Ondas (MDB), de 5 de dezembro de 2018, em que o então comandante do Legislativo avisava os demais vereadores de que quaisquer pedidos de dispensa de assessores teriam de ser feitos até o dia 11 de dezembro. Se ocorressem depois disso, só seriam efetivados a partir de janeiro.

Esse documento, até então nunca citado por Fanali nem pelo Conselho de Ética, foi a base da decisão. É que Fanali assumiu a vaga de vereador no lugar de Guilherme Tiosso, que virou secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico em 12 de novembro de 2018.

Seu argumento de defesa apresentado ao Conselho é que não demitiu os assessores de Tiosso, inclusive Jorge Ramos, pivô do caso, por que até 13 de dezembro era apenas suplente e poderia sair de novo do cargo, onerando os cofres. Além disso, seria preciso permitir a transição de projetos do antigo vereador. No dia 13 de dezembro, Fanali ganhou a cadeira na Justiça em virtude de um processo por infidelidade partidária movida contra Tiosso, que trocou o PRP pelo PROS, e foi nomeado vereador de fato.

E, entre o dia 13 de dezembro e o fim do ano, Fanali justifica que estava seguindo justamente a orientação da presidência de não solicitar a demissão de ninguém.

Só que o relatório não faz nenhuma menção ao fato de que Fanali atestou, em dois documentos encaminhados ao setor de Recursos Humanos, que Jorge Ramos jamais faltou – o primeiro documento assinado por Fanali é datado de 18 de novembro. Foto: Divulgação

O vereador Pedro Peol disse ontem que não é possível afirmar que o assessor ganhava pela câmara e trabalhava na prefeitura, porque comissionados às vezes fazem “serviço de rua”. Disse ainda que é “natural” o fato de Fanali dizer que não conhecia direito o assessor, que ganhava R$ 5,2 mil mensais. “Ele fez um comentário de que ‘ah, o assessor não conheço ele, vejo ele de vez em quando’, porque que é natural, porque ele ainda estava lotado no gabinete do Guilherme Tiosso, que depois do dia 13 virou o gabinete do Geraldo Fanali.”

A investigação havia sido solicitada pela vereadora Maria Giovana com base em reportagens do LIBERAL. Ao ler o relatório, ontem, ela disse que parece uma questão de “justificar o absurdo”. Segunda Maria Giovana, sua linha de raciocínio é simples: “Não é correto assinar ponto de funcionário que não está trabalhando no local”.