Conselho Pastoral da Basílica defende Padre Leandro

O Conselho Pastoral da Basílica Santo Antônio de Pádua, de Americana, diz que o padre Leandro Ricardo, afastado pela Diocese de Limeira neste domingo, é vítima de uma “intensa campanha de difamação”.

A manifestação – leia na íntegra abaixo – em apoio ao reitor afastado da Basílica foi publicada no site da igreja neste domingo.

No sábado, Padre Leandro enviou pedido à Diocese de Limeira para se afastar para tratamento de saúde. O bispo da diocese, Dom Vilson Dias de Oliveira, aceitou o pedido, e, no domingo, determinou o afastamento do padre das atividades da igreja por tempo indeterminado. Os motivos do afastamento não foram divulgados pela Diocese. O LIBERAL tenta contato com Padre Leandro desde domingo.

Foto: Arquivo_O Liberal

O texto do Conselho Pastoral afirma, sem dar detalhes, que o padre tem sido alvo de mentiras na imprensa e nas redes sociais.

“Pessoas mal-intencionadas, que se escondem no anonimato, disseminam mentiras na imprensa e nas redes sociais. O conteúdo das acusações beira o absurdo e nenhuma evidência nos é apresentada. Movidos por interesses escusos, há tempos procuram a qualquer preço destruir a reputação de um sacerdote cuja integridade e dignidade conhecemos e presenciamos todos os dias”, traz trecho da manifestação.

O Conselho Pastoral, que representa fieis leigos da paróquia Santo Antônio de Pádua, diz ter “plena convicção” que tem um padre “honesto” e “justo”. “Crescemos na fé com nosso padre, e a seu lado estamos dispostos a enfrentar as provações que tivermos pela frente”.

“Por isso, repudiamos veementemente a sordidez de mentiras e boatos que tentam, em vão, ferir nosso estimado padre”, completa a manifestação.

Leia a íntegra da manifestação do Conselho Pastoral da Basílica Santo Antônio de Pádua, divulgada neste domingo:

Nos últimos dias, nosso reitor padre Leandro Ricardo tem sido vítima de uma intensa campanha de difamação. Pessoas mal-intencionadas, que se escondem no anonimato, disseminam mentiras na imprensa e nas redes sociais. O conteúdo das acusações beira o absurdo e nenhuma evidência nos é apresentada. Movidos por interesses escusos, há tempos procuram a qualquer preço destruir a reputação de um sacerdote cuja integridade e dignidade conhecemos e presenciamos todos os dias.

Em nome do Conselho Pastoral, que representa a comunidade de fieis leigos da paróquia Santo Antonio de Pádua, afirmamos com plena convicção que temos entre nós um padre de indiviso coração, que oferece a vida em sacrifício pela glória de Nosso Senhor, um homem honesto, justo, que pelo exemplo exerce o papel de sacerdote, mestre e pastor, tal como exige nossa Santa Mãe Igreja. Crescemos na fé com nosso padre, e a seu lado estamos dispostos a enfrentar as provações que tivermos pela frente.

Por isso, repudiamos veementemente a sordidez de mentiras e boatos que tentam, em vão, ferir nosso estimado padre. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação. A calúnia é um crime diante dos homens e um pecado grave diante de Deus. Lembremos que o Oitavo Mandamento exige que vivamos na verdade e que lutemos pela verdade. Portanto, é dever de todo paroquiano dar testemunho sempre que preciso do caráter de um padre que com tanto carinho e diligência se dedica à nossa amada basílica.

A Igreja avança em sua peregrinação sofrendo perseguições desde sempre. Mas nossa fé nos conforta ao ensinar que as provações da vida, pacientemente suportadas, se convertem em sacrifícios em nome de Cristo Jesus, e que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem. Trata-se, portanto, de um momento de purificação, em que devemos tomar a Cruz de Cristo e enfrentar de peito aberto as mentiras desumanas que insistem em espalhar.

Oremos por nossa Igreja. Oremos por aqueles que mentem, pois se afastaram da graça divina. Oremos, com especial devoção, para que a Virgem Maria sustente a nossa comunidade e que acompanhe o padre Leandro por mais esta cruz. Que a justiça e a verdade prevaleçam.