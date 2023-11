Conselho aciona MP para cobrar dispositivos anti-incêndio nas fábricas de Carioba

Em setembro de 2020, incêndio destruiu cinco dos 23 galpões do complexo industrial

O Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) entrou com uma representação no MP (Ministério Público) para que a prefeitura instale dispositivos anti-incêndio nas fábricas de Carioba.

Tombado como patrimônio histórico, complexo industrial não tem AVCB – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Tombado como patrimônio histórico do município, o complexo industrial não tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Em setembro de 2020, um incêndio de grandes proporções destruiu quase seis mil metros quadrados de construção do local, atingindo cinco galpões.

O complexo abriga 23 empresas, incluindo tecelagens, tinturarias, uma indústria de móveis e duas de material plástico.

A área afetada pelo incêndio era a sede da antiga Fábrica de Carioba, uma das primeiras tecelagens do Estado de São Paulo.

O presidente do Condepham, Diego Bernardo explicou que o conselho não tem a responsabilidade de verificar a existência do AVCB, mas o incêndio chamou a atenção para a ausência do documento.

“Conversamos com a prefeitura ao longo do ano, mas a demora por uma solução fez com que o conselho deliberasse pela intervenção junto ao Ministério Público.”

Bernardo demonstra preocupação com a falta do AVCB, destacando que a demora por parte da prefeitura pode estar relacionada aos custos estimados em cerca de R$ 1 milhão para a instalação dos dispositivos.

Ele salienta que a ausência do AVCB preocupa o Condepham não apenas em relação ao patrimônio, mas pela segurança das pessoas.

Na representação protocolada no MP, o conselho solicita que a prefeitura execute um plano de combate a incêndios, visando a regularização das fábricas perante o Corpo de Bombeiros.

O objetivo é proporcionar segurança aos trabalhadores e preservar o patrimônio histórico.

OUTRO LADO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana informou que está em tratativas com o Condepham há alguns meses, buscando alternativas para viabilizar a execução do projeto.

No momento, o processo encontra-se na fase de orçamentos para iniciar a licitação.