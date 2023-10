Os cinco conselheiros eleitos neste domingo (1º) já têm focos definidos para o mandato 2024-2027 do Conselho Tutelar de Americana: melhorar a acessibilidade, dar suporte a crianças e adolescentes de grupos periféricos ou discriminados, entre eles imigrantes, e estreitar a relação com a população.

Os novos conselheiros são: Rita Lima, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rodrigo Miletta e Aline Martins da Silva – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Todos esses pontos foram abordados por Rita Lima, Rodrigo Miletta, Renan Rodrigo da Silva, Renata Fagionatto e Aline Martins da Silva, os vencedores do pleito, em entrevista ao LIBERAL na semana passada.

A educadora social Rita Lima, de 37 anos, relembrou um caso no seu período de suplência do atual mandato do conselho para atentar sobre a importância da acessibilidade.

Segundo ela, uma criança tinha fugido da escola e ao ser encontrada, a Gama (Guarda Municipal de Americana) solicitou o auxílio dos conselheiros, que não souberam ajudar porque a criança era deficiente auditiva.

“Eu como defensora do direito daquela criança estava violando um direito, porque eu não entendia libras. A linguagem que eu usei naquele dia foi a do amor. A criança me abraçou e entendeu que ia ficar tudo bem, mas eu não pude dizer isso para ela”, contou.

O psicólogo Renan Rodrigo da Silva, 33, lembrou das crianças imigrantes, que por vezes têm os seus direitos negligenciados.

“A gente precisa ter um olhar mais forte para famílias que vêm de outras nacionalidades. Não só para legalizar essas nacionalidades, mas também direcionar essas famílias.”

Críticas ao conselho

Também houve críticas direcionadas à atuação do próprio conselho. “É preciso se colocar como conselheiro de fato. Fez favorzinho para o pai, você está prejudicando a criança”, apontou o conselheiro tutelar há dois mandatos Rodrigo Miletta, 45.

De acordo com a advogada Aline Martins da Silva, 32, a população precisa ser atendida com mais amor, respeito e com tratamento humanizado. Já para Renan e para a educadora social Renata Fagionatto, 42, falta diálogo com o cidadão.

Eleição teve participação maior, mas abaixo do esperado

Neste domingo, 7.340 eleitores foram às urnas em Americana para eleger os cinco conselheiros, número abaixo dos 14 mil esperados pela presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Mariana Zimmermann.

Ainda assim, houve aumento de 17,4% na presença de eleitores em relação aos 6.252 votantes na eleição de 2019.

A posse dos eleitos está prevista para 10 de janeiro de 2024. Como parte do processo de posse, que se dará na Casa dos Conselhos, os vencedores do pleito passarão por uma capacitação – que dará orientações básicas de como atuar.