Conheça os candidatos a vereador de Americana nas eleições 2024

O LIBERAL traz nesta página perfis de 270 candidatos a vereador de Americana nas eleições de 2024. As informações são baseadas em apurações feitas pelo LIBERAL com os candidatos, entre 3 e 15 de setembro, e em dados informados ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os candidatos estão organizados por ordem alfabética do nome de urna. Ao clicar em um candidato, você pode conferir um curto perfil sobre ele ou ela.

Encontrou algum erro? Informe a Redação por e-mail ( redacao@liberal.com.br ), WhatsApp ou telefone (19 3471-0301).

Entenda o projeto

O LIBERAL entrou em contato com os candidatos e enviou por meio de WhatsApp um formulário padrão com perguntas para serem respondidas.

Por questões de concisão, clareza e espaço semelhante para os candidatos, as respostas foram editadas para levar ao eleitor as informações mais relevantes para o período eleitoral.

Além das entrevistas, o LIBERAL compilou os dados que constam dos registros de candidatura na Justiça Eleitoral, na plataforma DivulgaCand.

As fotos que ilustram os cards dos candidatos também são as mesmas que constam do sistema DivulgaCand e também devem ser as mesmas que os eleitores encontrarão nas urnas.

Ficha técnica do projeto

Projeto, pauta e montagem

João Colosalle e Rodrigo Alonso

Apuração

Ana Carolina Leal, Cristiani Azanha, Diego Juliani, Gabriel Pitor, Guilherme Magnin, João Colosalle, Laís Seguin, Letícia Meneghel, Lucas Ardito, Luciano Bianco, Paula Nacasaki, Reginaldo Gonçalves, Rodrigo Alonso e Valéria Barreira

Auxílio na produção do conteúdo

Rebeca Fortunato

Plataforma de visualização de dados

Flourish