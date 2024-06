Conheça as nove entidades assistenciais confirmadas na terceira edição do Arraiá do Liberal

Arraiá do Liberal acontece nesta semana entre os dias 21 e 22 - Foto: Arquivo/Liberal

Os últimos preparativos para o “Arraiá do LIBERAL”, que acontecerá nesta sexta (21) e sábado (22), já estão sendo finalizados.

Além de beneficente para entidades assistenciais de Americana, o evento também é comemorativo ao aniversário do jornal, que no último dia 1º de junho celebrou 72 anos.

De acordo com Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, a ideia de criar o evento foi inspirada na editoria Notícias que Inspiram, que entre outras coisas busca dar visibilidade às boas causas e histórias positivas.

“Em 2024, tivemos o reconhecimento de entrar para o calendário oficial do município e ficamos muito felizes”, pontua Fernando, que é idealizador da NQI (Notícias que Inspiram).

Expectativa de Fernando Giuliani, diretor comercial do LIBERAL, é de superar o sucesso as edições anteriores – Foto: Arquivo/Liberal

Para a terceira edição, o diretor conta que a estrutura está maior, contará com mais barracas e deve estar ainda mais bem preparada para atender ao público, que no ano passado passou de 7,5 mil pessoas.

Programação e atrativos. Como toda boa festa junina, o Arraiá do LIBERAL contará com uma vasta variedade de comidas típicas. Além disso, um show de prêmios recheado de produtos deve movimentar a Rua Tamoio, onde fica o jornal.

Já em relação às atrações musicais, na sexta-feira, sobe ao palco a Banda Projeto Hitss, tocando só as melhores de vários estilos.

Além do grupo, também haverá uma apresentação de dança do Grupo Fênix, de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que sob o comando dos professores Bal e Quinho, prometem mostrar o melhor da dança flashback.

No sábado, serão duas atrações. A primeira é a dupla sertaneja Yan Matheus e Yago e a segunda é

Nivaldo Luís e Rogério, lembrando que eventualmente a ordem das apresentações pode sofrer alteração.

Da mesma forma que nas edições anteriores, as entidades participantes serão responsáveis pelas comidas típicas. Assim, toda a renda obtida nas barracas será voltada para a manutenção dos atendimentos assistenciais.

Além das entidades, o Peninha Café também participará do Arraiá com a barraca de lanche de pernil, batata em molho, pudim, pé de moleque, paçoca e pedaços de bolo de cenoura.

Conheça as entidades participantes da edição 2024

Anjos Peludos | Barraca do cachorro-quente e milho

A ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos atua resgatando animais em risco iminente. Segundo a diretora financeira Cristiane Ochuiuto Marques, atualmente a ONG conta com mais de 200 animais, contudo, eles também promovem a castração de gatos e assistência para 60 animais em situação de rua. “Fazemos o CED (Captura, Esterilização e Devolução) de colônias de gatos”, explica Cristiane.

Sobre a participação dos Anjos Peludos no evento, ela declara que considera um alento. “Para nós significa que teremos um suspiro, pois dependemos de doação, e como a situação está difícil para todos, não temos recebido muitas. Isso faz com que a gente tenha um caixa melhor para podermos comprar as necessidades do mês. Agora, por exemplo, precisamos de produtos para matar pulga e carrapato, vacina e manter o estoque de ração”, alerta. Mais informações no Instagram @anjospeludosong.

Anjos Peludos atuam na proteção animal e no momento auxiliam mais de 200 – Foto: Arquivo pessoal

Anjos da Alegria | Responsável pela parte de entretenimento da “cadeia”

A Associação Anjos da Alegria foi criada visando levar humanização por meio de visitas a hospitais, entidades e casas de repouso, usando a figura do palhaço. Atualmente, o trabalho impacta mais de 300 pessoas por sábado, quando ocorrem as visitas.

Para o presidente Wesley Zoppe, o “Dr. Pintado”, a participação no Arraiá do LIBERAL proporciona união. “Temos a oportunidade de conhecer as entidades da região através de uma festa tão popular, o que também traz à tona a voz do voluntariado”, reflete. De acordo com ele, como todos os eventos que geram receita, a arrecadação será revertida para a manutenção da sede, realização de cursos, entre outros. Mais informações no Instagram @associacaoanjosdaalegria.

Entidades como Anjos da Alegria usarão a verba arrecadada no evento para a manutenção de seus projetos – Foto: Arquivo pessoal

Rotary Club de Americana – Ação | Barraca do pastel

O Rotary Club de Americana – Ação presta serviços criando projetos que beneficiem as comunidades em situação de vulnerabilidade, sempre guiados pelas diretrizes do Rotary Internacional. De acordo com Érika Uehara Tayra, presidente do clube, dentre as áreas de atuação estão a promoção da paz, combate a doenças, fornecimento de água limpa, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente.

Ela acredita que, anualmente, as iniciativas do clube de serviços cheguem a atender 1,7 mil pessoas. “O retorno com o Arraiá do LIBERAL significa apoio financeiro direto nas várias ações permanentes do clube”, diz. Mais informações no Instagram @rotaryamericanaacao.

Já o Rotary Club Americana – Ação deverá investir o dinheiro do evento em projetos como a Campanha de Multivacinação – Foto: Arquivo pessoal

Fraternidade Guardiões da Imaculada | Barraca do lanche de calabresa

A Fraternidade Guardiões da Imaculada faz acolhimento para pessoas em situação de rua. Atualmente, a capacidade de abrigo na Casa de Passagem Masculina – Obra da Imaculada – é para 40 pessoas, enquanto na Casa de Passagem Feminina – Obra da Imaculada – é para 12 pessoas. Já no Instituto São José, a capacidade é para 30 pessoas.

De acordo com Vanessa Aparecida Piovan da Silva, vice-presidente da Fraternidade, assim como no ano passado, a participação deles no evento é “uma benção”. “Estamos agradecidos demais pela oportunidade”, afirma. Segundo ela, a verba que for arrecadada será para ajudar na manutenção mensal da Fraternidade. Mais informações no Instagram @fraternidadeguardioesdaimaculada.

Aephiva | Barraca do lanche de carne louca, minipizza de queijo e calabresa

A Aephiva (Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana) desenvolve um trabalho de apoio e assistência às pessoas vivendo com HIV/aids. Atualmente, possui a capacidade de atendimento para 15 acolhidos em sistema 24h.

“Para nós, participar do Arraiá do LIBERAL significa ampliar a divulgação do trabalho desenvolvido e oportunizar maior inclusão junto à sociedade, levando informações e reduzindo quaisquer formas de preconceito”, afirma o presidente da entidade, André Luis Stocovich.

Segundo ele, a verba que for arrecadada com ação ajudará a complementar a manutenção e custeio com a compra de gêneros alimentícios, medicamentos, fraldas, entre outros. Mais informações no Instagram @aephivabr.

Doulas Primavera | Barraca do caldo, torresmo, croquete e bolinhos

A Associação Doulas Primavera atua ajudando mulheres no momento do trabalho de parto. Segundo a presidente das Doulas, Taína Camargo, o atendimento presencial é feito em forma de plantão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Para as doulas, participar do Arraiá do LIBERAL é uma oportunidade de estar junto com outras entidades, além de oportunizar uma visibilidade perante à comunidade. “Assim, inspiramos outras mulheres a serem doula e as mulheres recebem informações sobre o que é melhor para elas. Isso é muito relevante”, diz. Segundo a presidente, com o dinheiro que será arrecadado com a venda de produtos no evento, a ideia é formar mais doulas voluntárias. Mais informações no Instagram @doulasprimavera.

Apae | Barraca da maçã do amor, canjica, pipoca, espeto de morango, vinho quente, quentão, churros

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana presta atendimento a pessoas com deficiência, promovendo saúde, educação e assistência social, além de inclusão ao mercado de trabalho e atendimentos relacionados ao autismo. A entidade atende mais de 1,5 mil pessoas, desde o nascimento até a terceira idade.

De acordo com Quelis Zaccardi, responsável pela área de eventos e comunicação da entidade, o Arraiá do LIBERAL contribui para dar ainda mais visibilidade à Apae. “É uma oportunidade de buscar parcerias e estar próximo à comunidade”, relata. Segundo ela, todo recurso arrecadado com a ação será destinado ao atendimento dos usuários, seja na melhoria de algum espaço ou aquisição de algum equipamento. Mais informações no Instagram @apaeamericana.

Apae oferecerá maça do amor, canjica, pipoca, espeto de morango, vinho quente, quentão, entre outros – Foto: Arquivo pessoal

Quase Paróquia Santa Rita de Cássia | Barraca de iscas de frango e batata frita

A Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, está localizada no Jardim Orquídeas, em Americana, e tem o padre Thiago Gonçalves da Cruz como o administrador paroquial da comunidade. “Nossa paróquia exerce diversos serviços em prol da comunidade presente em nossa região. Além da parte religiosa/celebrativa, temos movimentos e pastorais que trabalham a dimensão sociotransformadora da realidade”, conta.

Segundo ele, o valor que será arrecadado será revertido para as obras de melhoria da igreja. “Essa parceria é muito importante para incentivar as nossas entidades e demais organismos filantrópicos no trabalho que realizam junto ao nosso povo. Mais informações no Instagram

@q.paroquiasantaritaamericana.

Padre Thiago Gonçalves da Cruz, da Quase Paróquia Santa Rita – Foto: Arquivo pessoal

Missão Jeito de Ser | Barraca do espetinho de carne, cuscuz molinho e pesca

A Missão Jeito de Ser atende pessoas em situação de rua e situação de vulnerabilidade social, oferecendo café da manhã, banho, troca de roupa, almoço, acolhimento, orientações e encaminhamentos para outros serviços da rede e outras instituições. O serviço é oferecido de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 12h, atendendo em média cerca de 50 pessoas por dia.

De acordo com a psicóloga da instituição, Maiza Fernanda Garcia Brejão, iniciativas como a do Arraiá do LIBERAL são essenciais para a manutenção do projeto. “Esperamos durante todo o ano por estas festas beneficentes, pois conseguimos arrecadar valores significativos que colaboram com as despesas mensais.” Mais informações no Instagram @missao_jeitodeser.

Missão Jeito de Ser tem forte atuação em Americana – Foto: Arquivo pessoal

Anota aí

O evento está marcado para acontecer a partir das 18h, tanto na sexta (21) quanto no sábado (22), em frente à sede do Grupo Liberal, localizado na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina, em Americana.