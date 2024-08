Conheça a história do pequeno Arthur que, inspirado nos pais, começou a correr aos 4 anos

Fabiano e Arthurzinho, de apenas 5 anos, parceiros no esporte - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A concentração e seriedade do pequeno Arthur Meneghel, de 5 anos, ao se preparar para uma corrida, ou mesmo para conceder a entrevista ao LIBERAL, realizada no início da semana, no Centro Cívico de Americana, impressionam.

Acompanhado pelos pais Fabiano Gonçalves da Silva, 45 anos, comerciante, e Carla Meneghel, 33, empresária, Arthur estava pronto para responder às perguntas, mas demonstrava impaciência com a demora, já que o que mais queria era treinar. Tanto que após as simulações para as fotos, papai Fabiano teve que dar mais algumas voltas com ele. “Quando o Arthur faz alguma travessura, o castigo dele é ficar sem correr, então ele se comporta para treinar”, brinca.

Primeiros passos. O primeiro contato de Arthur com o esporte aconteceu de forma despretensiosa, quando ele começou a acompanhar os pais nos treinos do Grupo Novo. “Durante a pandemia, acabei engordando 12 kg. Procurei uma nutricionista para fazer uma reeducação alimentar e, coincidentemente, o esposo dela tem o grupo de corrida.”

Faixa preta de Muay Thai, Fabiano sempre gostou de esportes, contudo, a corrida era uma atividade distante em sua vida.

Surpreendentemente, ao observar os pais, “Arthurzinho” – como é carinhosamente chamado” – começou a praticar a atividade. “Ele tem muita coordenação motora, e como acompanhava a gente, com apenas 4 anos, começou a fazer os exercícios de aquecimento. Quando vimos, ele já estava correndo.”

Para o educador físico e fisiologista Murilo Feltrin, 36, técnico do Grupo Novo, Artur é diferenciado. “Ele é muito inteligente, respeita a proposta de se divertir com a corrida e tudo isso é pura influência do hábito dos pais. Para mim, o mérito é todo do Fabiano e da Carla, que poderiam ter dado a desculpa de não ir por ter que levar a criança, mas fizeram melhor”, argumenta.

Ele diz que nunca viu nenhuma criança dessa idade com esse comportamento.“Ele se diverte e ao mesmo tempo cuida da saúde.”

Para Carla, a atividade uniu a família. “Hoje, correr é um momento nosso”. “No início, era apenas por diversão, mas, com o tempo, fomos pegando gosto”, acrescenta Fabiano.

Primeira prova. Em 2023, Artur participou de sua primeira prova, realizada em Santa Bárbara d’Oeste. “Eu o levei só para largar, nossa intenção era deixá-lo viver essa experiência, mas quando nos demos conta, já estava mais perto deixá-lo completar o trajeto de 5 km do que voltar atrás.”

Depois da estreia – e do bom desempenho – os pais se renderam ao potencial do pequeno corredor e passaram a permitir que ele participasse de outras. Em uma dessas provas Arthurzinho foi inscrito na categoria de 18 a 24 anos e chegou em 8º lugar. “Ele ficou na frente de vários adultos”, contam os pais orgulhosos.

Uma história marcante aconteceu na Corrida da Suzano, quando o menino completou o trajeto em apenas 32 minutos e ainda serviu de exemplo.“A moça estava bem cansada e até caminhando, mas, quando viu ele passando, ficou encantada com a disposição. Comentou que iria se inspirar nele, se motivou e terminou a prova.”

Projetos. Entre os projetos da família que corre junta está o de participar de uma prova no Rio de Janeiro. “Vamos levá-lo para correr os 5 km”, afirma Fabiano, embora, os planos de Arthurzinho sejam mais ousados. “Nós também vamos para Barra Bonita, né, pai?”, acrescenta o garoto. Além de correr três vezes por semana, o atleta mirim ainda pratica futebol e ama andar de quadriciclo, patinete e skate. “Desde pequeno, ele sempre foi muito aventureiro. Nós não forçamos nada, até falo que ele não precisa treinar, mas ele tem uma personalidade bem competitiva”, explica Fabiano.

Inspiração. Figura conhecida no meio, Arthurzinho costuma chamar atenção por onde passa, tornando-se uma referência e fazendo sucesso nas redes sociais. “As pessoas já reconhecem ele e até pedem para fazer fotos”, diverte-se o pai.

Para o comerciante, poder correr na companhia do filho e da esposa é uma experiência inexplicável. “Dá muito orgulho”. Além de inspirar adultos, o empenho de Arthur também chama a atenção das crianças, que acabam vendo nele um exemplo a ser seguido. “Os amiguinhos começaram a correr, e na última prova que ele participou, teve a corrida kids. O normal entre as crianças da idade dele é participar de provas de 100 a 400 metros, contudo, para o Arthur acaba sendo muito pouco”, reflete o pai.

Quando questionado sobre o que o leva a ir tão bem nas provas, a resposta de Arthur é simples: “Porque eu treino”. Já sobre o seu maior desejo, algo que ele repetiu algumas vezes durante a entrevista, é “pegar pódio.” “Acredito que logo ele realiza o sonho”, incentiva o pai, para a satisfação do garoto, que concorda balançado a cabeça, de maneira confiante.

E para quem gostou da história do nosso pequeno corredor e deseja continuar acompanhando as aventuras dele, basta seguir o Instagram @run.arthur.