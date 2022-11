Congresso pretende criar projeto de ‘Cidade Inteligente’

A Câmara de Americana será palco, nesta terça-feira, da abertura do Congresso “Cidades Inteligentes: Construindo o Futuro de Americana”. O evento promovido pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano) começa às 19 horas e irá discutir melhorias para o município.

“Um projeto de cidade inteligente diz sobre uma série de demandas que o município deve atender para que ofereça uma melhor qualidade de vida para a população”, explica a professora Paula Braga, coordenadora do curso de arquitetura e uma das organizadoras do congresso.

“Além dos aspectos gerais do planejamento urbano, como transporte, saneamento e saúde, o conceito de cidade inteligente agrega também a tecnologia como um facilitador dos processos. Por exemplo, eu posso usar a tecnologia para integrar todo o sistema de saúde de uma cidade, fazendo com que as informações e as soluções cheguem rapidamente”, completou.

O congresso será realizado entre os dias 8 e 10 de novembro na unidade de Americana do Unisal, sendo que só a abertura nesta noite acontece na câmara. No primeiro dia, o conceito de “Cidade Inteligente” será apresentado ao público. No segundo, representantes de outros municípios que já aplicaram com sucesso projetos semelhantes mostrarão os seus resultados com o objetivo de elencar as principais necessidades de Americana.

Por fim, no terceiro dia, representantes do poder público e da sociedade civil terão acesso às demandas que foram listadas pela população, colaborando assim para a criação de uma “Carta de Intenção” que será encaminhada à prefeitura.

”O objetivo principal deste congresso é que a gente possa criar um projeto, uma forma de pensar Americana como uma cidade inteligente, abrindo a oportunidade para que todo o público possa participar com sugestões. Aí no final teremos uma carta propositiva para a cidade”, esclareceu Paula.

A participação é aberta ao público e gratuita. Para os interessados em receberem um diploma após a conclusão do congresso é necessário fazer um cadastro por meio da plataforma Sympla. Na busca do site, a pessoa deve colocar o nome completo do evento.

Veja a programação completa:

08/11 – terça-feira

19h00: Abertura e composição de mesa.

19h30: Apresentação e mediação das palestras. Paula Braga (Coordenadora do Curso de Arquitetura UNISAL). Construindo o Conceito de Cidades Inteligentes.

19h50: Primeira Palestra de abertura. Ieda Kanashio Makiya (Docente Unicamp). Título: Cidades Inteligentes: conceitos e aplicações.

20h20: Segunda Palestra de abertura. Luigi Longo (presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes). Título: Infra Tech: A Era dos Sonhos.

20h50: Terceira Palestra: Danielle Skubs (Conselheira no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU). Título: Smart City.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Americana. Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, Americana

09/11 – quarta-feira

15h00: Workshop: Cartografia e mapa de intenção. Conduzido por Monitores e Professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNISAL

19h00: Abertura e composição da mesa.

19h20: Apresentação e mediação das palestras. Paula Braga (Coordenadora do Curso de Arquitetura UNISAL). Experiências Exitosas.

19h30: Primeira Palestra: Jonatan Randal (Secretário Municipal do Centro de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Barueri). Título: Transformação digital dos serviços públicos.

20h00: Segunda Palestra. Karin Lin (diretora de Relações Institucionais e Novos Negócios da Secretaria de inovação e desenvolvimento econômico de São José dos Campos). Título: São José dos Campos, a primeira cidade certificada pela ISO – Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente.

20h30: Terceira Palestra. Daniel Pellegrini (Presidente do Polo de Inovação do Interior Paulista). Título: Empreendedorismo e o futuro dos ambientes de inovação.

Local: Auditório do UNISAL Americana. Avenida de Cillo, 3.500, Americana.

10/11 – quinta-feira

14h00: Plenário com representantes da sociedade civil e do poder público, para discussão de propostas para a construção da Carta de Intenções. Mediação do Plenário: Marcelo A. Scudeler (UNISAL), Paula Braga (UNISAL), Rafael de Barros (SDE Americana) e Sílvio Dourado (Fórum de Inovação).

19h00: Abertura e composição de mesa.

19h30: Apresentação da proposta de Carta de Intenções para Americana, construída no Plenário com representantes da sociedade civil e do poder público. Mediação do Plenário: Marcelo A. Scudeler (UNISAL), Paula Braga (UNISAL), Rafael de Barros (SDE Americana) e Sílvio Dourado (Fórum de Inovação).

Local: Auditório do UNISAL Americana. Avenida de Cillo, 3.500, Americana.