Congresso analisa verba para projeto de reforma do Aeroporto de Americana

Uma das ideias é restaurar e alargar a pista de 18 para 23 metros - Foto: Arquivo / Liberal

Um projeto de lei da Presidência da República, que será analisado pelo Congresso Nacional, prevê um crédito de R$ 690.887 no orçamento da União para contratação de estudos e projetos de engenharia para as obras do Aeroporto de Americana.

O texto segue para discussão na CMO (Comissão Mista de Orçamento) e depois para o Plenário do Congresso, de acordo com a Agência Senado.

Conforme o LIBERAL noticiou em março, a ideia é restaurar e alargar a pista de pouso e decolagem, que passará de 18 para 23 metros; construir área de giro para aeronaves na cabeceira 12; alargar, restaurar e implementar acostamentos nas pistas de taxiamento; restaurar o pátio das aeronaves; e regularizar as faixas de pista.

Há um termo de compromisso firmado entre a prefeitura e a SAC (Secretaria de Aviação Civil) do Minfra (Ministério da Infraestrutura) para a elaboração do projeto de ampliação do aeroporto.

Segundo o Minfra, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) será responsável pelos projetos e pela execução dos ensaios de campo, que devem ser aprovados junto à SAC.

“Após concluídas essas etapas, a expectativa é de que as obras sejam executadas por fases, sem interrupções nas operações. Os valores estimados dessas obras, no entanto, só poderão ser detalhados com o avanço dos projetos, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2023”, comunicou, nesta sexta-feira, em resposta ao LIBERAL.

Infraero em Americana

Na última quinta, o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol, afirmou que representantes da Infraero estiveram em Americana nesta semana.

“Estão em Americana hoje para pegar mais detalhes para fazer esse trabalho”, disse, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). O aeroporto, hoje, abriga 28 hangares, oficinas de manutenção de aeronaves e duas escolas para pilotos.