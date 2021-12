Confraternizações estão de volta aos bares de Americana

Com o avanço dos índices de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), os setores de bares e restaurantes acreditam em um final de ano diferente. Após um período restritivo por conta da pandemia, a movimentação voltou a melhorar, principalmente com as confraternizações, que parecem ter retornado de vez.

De acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) regional de Campinas, que responde por quase 50 municípios, entre eles Americana, as vendas de 2021 devem chegar a 80% do volume de 2019. A instituição afirma que diversos restaurantes da região já contabilizam movimento de clientes e reservas para confraternizações semelhante à pré-pandemia.

Grupo se confraterniza no Mr. Chow Bar – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

É o caso do Armazém 110, no Jardim São Paulo, em Americana. Segundo o proprietário, Guga Nardini Neto, o bar está com bastante reserva para o final do ano. “Fizemos até alguns cardápios com valores especiais para as confraternizações. A procura está bem positiva e o faturamento hoje está em torno de 25% maior do que na pré-pandemia”, afirma.

Quem também está entusiasmado é o proprietário do restaurante 430 Gradi, no Jardim Girassol, Marcelo Torraca de Brito. O espaço, inaugurado em fevereiro, tem sido bastante requisitado para confraternizações de final de ano.

“O fato de termos um combo para confraternizações e de sermos ainda uma novidade na cidade faz com que a procura aumente consideravelmente”, acredita. Apesar de não ser possível fazer uma comparação, uma vez que é o primeiro ano do estabelecimento, Brito diz que a expectativa de vendas, em dezembro, é de um aumento de 20%.

Proprietário do Beppo Bar e Restaurante, também no Jardim Girassol, Giovanni Stival Panfilio afirma que ainda existe um pouco de receio por parte de alguns clientes devido à pandemia, mas que mesmo assim acredita em um bom resultado neste final de ano. “A procura está positiva e estamos recebendo várias turmas para confraternização”.

Proprietário do Mr. Chow Bar, no Jardim São Paulo, Renê Marques Amaral, afirma que o mercado ainda está retraído, mesmo com a abertura e liberação de horário e público. “Porém, nos últimos dias a procura foi grande e a perspectiva para 2022 é muito positiva. Esperamos que seja uma fase de renovação e retomada de mercado”.

Apesar da boa recuperação, o presidente da Abrasel, Matheus Mason, afirma que existem fatores que impedem a retomada de 100% como a queda do poder aquisitivo dos clientes e o receio de como vai ficar a economia em 2022.

Ele lembra também que em 2019 o setor vinha em uma forte recuperação, quando as festas de confraternizações na região registraram um crescimento de 35% em relação a 2018. “O impacto da crise foi muito grande para o setor, que agora começa a dar sinais de recuperação”.