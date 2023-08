Confira os pratos da nova edição do Roteiro Gastronômico de Americana

Os 44 estabelecimentos participantes do Roteiro Gastrônomico de Americana já estão definidos. A lista foi pela prefeitura nesta quinta-feira, assim como os respectivos pratos concorrentes.

Com entrada gratuita, o evento ocorre entre 25 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos da cidade, na região do portal do município, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Os interessados poderão avaliar cada prato, com nota de 1 a 5 estrelas. A população poderá votar entre os dias 10 e 27 de agosto, por meio do site americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso.

Haverá prêmio para os três melhores pratos, com R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 2,5 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Os valores serão pagos pela Bokme Produções, produtora do evento.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um troféu e uma placa de premiação honrosa. Também haverá votação para escolha do melhor atendimento. A empresa eleita vai ganhar R$ 1,5 mil. O prazo para o envio de documentos e homologação dos inscritos terminou às 17h desta quarta.

No dia 25, sexta-feira, haverá atrações das 17h às 22h. No sabado, a programação será das 15h às 22h. O evento segue no domingo, do meio-dia às 21h. O encerramento contará com o show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Confira os estabelecimentos participantes e os respectivos pratos: