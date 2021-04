Confira o esquema de vacinação contra Covid em Americana nesta segunda

Pessoas com 68 anos ou mais devem agendar aplicação da 1ª dose no site da prefeitura

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) segue durante esta segunda-feira (5) no município de Americana para o público acima de 68 anos.

A primeira dose da vacina deve ser agendada no site da prefeitura por pessoas com 68 anos de idade ou mais. No site é possível fazer o agendamento na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência ou de sua preferência.

Já a segunda dose da vacina é aplicada sem necessidade de agendamento no no drive-thru montado e localizado no final da avenida Antônio Pinto Duarte, próximo ao Portal de Americana. Nesse caso, as doses são aplicadas em idosos com 75 anos anos de idade ou mais e também para profissionais de saúde. O atendimento segue até às 16h.

Outras faixas etárias devem aguardar o envio de novos lotes com doses de vacina por parte do Governo do Estado. Mais informações sobre o programa de vacinação podem ser encontradas no site ou nas redes sociais oficiais da prefeitura.

Profissionais de segurança

A vacinação dos profissionais de segurança pública vai acontecer na sede do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) até o próximo dia 12.

No local, haverá imunização de policiais civis e militares, agentes da Polícia Técnico-Científica, bombeiros e guardas municipais que atuam em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.