Confira como será a vacinação para novos grupos em Americana a partir desta segunda

Americana inicia nesta segunda-feira (10) uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Além dos idosos com 60 anos ou mais, a primeira dose também será destinada para gestantes e puérperas que tenham comorbidade, pessoas submetidas a transplante de órgão, portadores de Síndrome de Down, pessoas com deficiência permanente, renais crônicos que estejam realizando hemodiálise e portadores de comorbidades.

Para cada grupo existe determinação de faixa etária e a vacinação será realizada por meio de agendamento, que pode ser feito no site www.saudeamericana.com.br, da Secretaria de Saúde. As agendas estão abertas sempre um dia antes aos grupos subsequentes da semana.

A vacinação da primeira dose para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde, bem como a segunda dose para idosos com 68 anos ou mais e profissionais de Saúde e Educação continuam sendo ofertadas também por agendamento durante a semana.

Síndrome de Down e transplantados

Nesta segunda-feira, serão vacinadas as pessoas que foram submetidas a transplantes e portadores de Síndrome de Down. Nesta etapa somente serão vacinados indivíduos comprovadamente transplantados e que fazem uso de medicamentos imunossupressores, além dos portadores de Síndrome de Down, ambos na faixa etária de 18 a 59 anos.

As pessoas submetidas a transplantes deverão comprovar o procedimento realizado com a apresentação de um relatório médico, além de receita ou carta médica comprovando que fazem uso de medicamento imunossupressor.

A vacinação da segunda dose continua sendo oferecida aos profissionais de Saúde e aos profissionais da Educação com idade mínima de 47 anos, além dos idosos com 68 anos ou mais, todos por agendamento.

Gestantes e puérperas com comorbidades e deficientes físicos permanentes

Na terça-feira (11) será a vez das gestantes e puérperas portadoras de comorbidades receberem a primeira dose do imunizante. Todas precisam estar na faixa etária dos 18 aos 59 anos. Além disso, elas devem apresentar um atestado médico que comprove serem portadoras de comorbidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os portadores de deficiência permanente começam a ser vacinados também na terça-feira. Nesse caso, a exigência é que os indivíduos estejam na faixa etária dos 55 aos 59 anos.

Também na terça-feira, a secretaria irá disponibilizar a primeira dose às pessoas com 60 anos ou mais e a segunda dose aos profissionais de saúde e idosos com 68 anos ou mais.

Portadores de comorbidades

Na quarta (12) e quinta-feira (13), será a vez dos portadores de comorbidades na faixa etária dos 55 aos 59 anos receberem a primeira dose. As pessoas contempladas nesse grupo devem comprovar, por meio de carta ou atestado médico, o tipo de comorbidade apresentada, já que nem todas serão contempladas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na quarta-feira, os indivíduos com 60 anos ou mais também receberão a primeira dose e os idosos com 68 anos ou mais e profissionais de saúde receberão a segunda dose da vacina. Na quinta, apenas os portadores de comorbidade serão vacinados nas unidades.

Os renais crônicos que são submetidos à hemodiálise também serão vacinados na terça-feira. Nesse caso, a Vigilância Epidemiológica irá até as clínicas que oferecem o serviço de hemodiálise para efetuar a vacinação, a exemplo do que foi feito com as ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos).

Tipos de comorbidade elegíveis para a vacinação

Diabetes melittus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (ICC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemeglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

Com informações da Prefeitura de Americana.