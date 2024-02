Confira como estão os índices criminais na cidade de Americana - O Liberal

Estatísticas do governo estadual dão panorama da violência na cidade

Todos os meses, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) divulga os índices criminais de cada um dos 645 municípios paulistas. São dados referentes a ocorrências policiais registradas nas delegacias.

As estatísticas são uma informação importante para a definição de políticas de segurança pública e de planejamento para as corporações. É fundamental saber, por exemplo, se algum crime possui uma incidência específica em determinada época do ano.

O histórico de dados da SSP remonta a 2001. Em Americana, bem como em diversas cidades do Estado, é possível ver uma queda significativa na criminalidade, especialmente, em delitos violentos, como o roubo.

O LIBERAL traz um recorte dos principais indicadores criminais dos últimos 23 anos em Americana. Veja os detalhes.