Confira as regras e os locais de votação em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa

Votação no próximo domingo terá início às 8h e seguirá até as 17h, em mais de 100 locais dos três municípios; veja também onde justificar ausência

No próximo domingo (6), 366.995 eleitores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa irão decidir os seus representantes na prefeitura e na câmara.

A votação terá início às 8h e seguirá até as 17h, em mais de 100 locais dos três municípios – confira todos, com as respectivas seções, abaixo ou por meio deste link na seção “onde votar.”

Votação em Americana: processo terá início às 8 horas e seguirá até as 17 horas – Foto: Arquivo/Liberal

Como votar

Para votar, é necessário apresentar o título de eleitor ou alguns dos seguintes documentos com foto: carteira de identidade (RG), identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Quando chegar na urna, a pessoa primeiramente digitará o número do seu candidato a vereador, composto por cinco dígitos.

Depois, será a vez de colocar o número dos postulantes para prefeito e vice, com dois dígitos. É permitido levar um papel com os números.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Também é válido, no dia, demonstrar a sua preferência eleitoral de forma silenciosa e individual, como bandeiras, broches e adesivos.

É possível levar animais de estimação ao local de votação, bem como ir com qualquer traje (exceto roupas de banho ou sem roupa), sem máscara e com crianças. PCDs (Pessoas com Deficiência) podem ser acompanhadas, caso necessário.

Por sua vez, é proibido portar arma – ainda que tenha permissão – a 100 metros da seção, levar para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento de radiocomunicação, abordar, aliciar ou tentar persuadir pessoas e promover aglomerações com pessoas uniformizadas.

Justificativa

Caso o eleitor não consiga votar, é necessário justificar a ausência.

Em Americana, isso será possível no Colégio Dom Pedro II (Centro), no Senai (Residencial Nardini), na Emef Profº Darcy Ribeiro (Jardim da Paz), no Polivalente (Jardim Nossa Senhora de Fátima), no Ciep Profº Octávio Cesar Borghi (Cidade Jardim), no Ciep Profª Oniva de Moura Brizola (Zanaga), Ciep Milton Santos (Praia Azul) e Ciep Profª Maria Nilde Mascellani (Jaguari).

Já em Santa Bárbara os pontos de justificativa ficarão na E. E. Profº Ulisses de Oliveira Valente (Centro), na E. E. Profª Heloiza Therezinha Murbach Lacava (Jardim Europa), na E. E. Profª Elisabeth Steagall Pirtouscheg (Mollon), no CAIC – E. E. Profª Darci Aparecida Materazzo (Santa Rita) e na E. E. Profª Alcheste de Godoy Andia (Jardim Pérola). Por fim, em Nova Odessa, em todas as seções poderão ser feitas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ainda é possível justificar a ausência por meio do sistema “Justifica” do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em até 60 dias, ou no dia da pleito por meio do aplicativo e-Título, disponível para celular e tablet.

O aplicativo também permite utilizá-lo para consultas do local de votação e pode ser apresentado na seção ao invés do título de eleitor ou do documento com foto.

Confira todos os locais de votação e suas respectivas seções em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa:

AMERICANA – 158ª ZONA ELEITORAL

Fatec (Vila Amorim): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 183, 250, 271, 291, 306, 316, 318, 322, 326 e 329;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 183, 250, 271, 291, 306, 316, 318, 322, 326 e 329; Colégio Dom Pedro II (Centro): 9, 10, 11, 12, 13, 196 e 218;

9, 10, 11, 12, 13, 196 e 218; E. E. Dr. João de Castro Gonçalves (Conserva): 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

16, 17, 18, 19, 20 e 21; E. E. Monsenhor Magi (Jardim São Paulo): 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 264;

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 264; E. E. João 23 (Vila Gallo): 36, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 178, 192, 207, 208, 252, 274 e 288;

36, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 178, 192, 207, 208, 252, 274 e 288; E. E. Profª Maria José de Mattos Gobbo (Vila Dainese): 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 181, 195 e 211;

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 181, 195 e 211; E. E. Profª Olympia Barth de Oliveira (Jardim Ipiranga): 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103;

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103; Senai (Residencial Nardini): 104, 105, 190, 203, 259, 268, 281 e 314;

104, 105, 190, 203, 259, 268, 281 e 314; E. E. Profº Octávio Soares Arruda (Nova Americana): 106, 107, 108, 109, 110, 186, 255, 298 e 305;

106, 107, 108, 109, 110, 186, 255, 298 e 305; E. E. Profª Risoleta Lopes Aranha (São Domingos): 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 175;

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 175; E. E. Profº Dr. Heitor Penteado (Centro): 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 174, 200, 253, 275, 286, 301, 317, 327 e 335;

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 174, 200, 253, 275, 286, 301, 317, 327 e 335; Instituto Salesiano Dom Bosco (Vila Santa Catarina): 155, 156, 157, 158, 173, 204, 222, 248, 260, 270, 282, 292, 313 e 330;

155, 156, 157, 158, 173, 204, 222, 248, 260, 270, 282, 292, 313 e 330; E. E. Profº Alcindo Soares do Nascimento (Jardim Paulistano): 216, 224, 233, 241, 249, 262, 273, 283, 296 e 304;

216, 224, 233, 241, 249, 262, 273, 283, 296 e 304; Ciep Profº Anísio Spinola Teixeira (São Jerônimo) : 235, 242, 257, 267, 278, 284, 294, 303, 308, 328, 332, 342 e 350;

: 235, 242, 257, 267, 278, 284, 294, 303, 308, 328, 332, 342 e 350; Colégio Antares (Jardim Ipiranga): 237, 246, 258, 293 e 311;

237, 246, 258, 293 e 311; Emef Profº Darcy Ribeiro (Jardim da Paz): 238, 247, 261, 269, 280, 290, 300, 312, 320, 334, 341 e 347;

238, 247, 261, 269, 280, 290, 300, 312, 320, 334, 341 e 347; E. E. Profº Wilson Camargo (Parque das Nações): 243, 251, 263, 272, 279, 287, 295, 302 e 315;

243, 251, 263, 272, 279, 287, 295, 302 e 315; E. E. Profº Marcelino Tombi (São Roque): 245, 266, 289, 319 e 344;

245, 266, 289, 319 e 344; Centro Estadual Educacional de Jovens e Adultos (Vila Santa Catarina) : 307 e 338;

: 307 e 338; Emef Profº Florestan Fernandes (Morada do Sol): 310, 324, 331, 333, 336, 339, 343, 345 e 348;

310, 324, 331, 333, 336, 339, 343, 345 e 348; E. E. Profª Maria do Carmo Augusti (Jardim das Orquídeas): 321, 325, 340, 346 e 349;

321, 325, 340, 346 e 349; E. E. Profº Luiz Hipólito (Vila Dainese): 323 e 337.

AMERICANA – 384ª ZONA ELEITORAL

Polivalente (Jardim Nossa Senhora de Fátima): 1, 2, 3, 4, 5, 124, 135, 148, 157, 161, 171, 182, 193, 203, 208, 226, 240 e 261;

1, 2, 3, 4, 5, 124, 135, 148, 157, 161, 171, 182, 193, 203, 208, 226, 240 e 261; E. E. Profº João Solidário Pedroso (São Manoel): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; Ciep Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito): 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 123 e 128;

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 123 e 128; FAM – Faculdade de Americana (Jardim Helena): 23, 24, 25, 26, 27, 28, 159, 164, 175, 205, 206, 219, 229, 231, 236, 249 e 283;

23, 24, 25, 26, 27, 28, 159, 164, 175, 205, 206, 219, 229, 231, 236, 249 e 283; E. E. Profª Dilecta Ceneviva Martinelli (Cidade Jardim): 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 209, 210, 227 e 253;

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 209, 210, 227 e 253; Ciep Profº Octávio Cesar Borghi (Cidade Jardim): 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 93, 122, 129, 133 e 153;

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 93, 122, 129, 133 e 153; E. E. Profª Sinesia Martini (Praia Azul): 44, 45, 46, 47, 48, 137 e 234;

44, 45, 46, 47, 48, 137 e 234; E. E. Prefeito Antonio Zanaga (Zanaga): 49, 50, 51, 52, 53, 167, 178, 194, 216, 246, 251, 259 e 269;

49, 50, 51, 52, 53, 167, 178, 194, 216, 246, 251, 259 e 269; Ciep Profª Oniva de Moura Brizola (Zanaga): 54, 55, 56, 57, 58, 59, 121, 140, 237 e 248;

54, 55, 56, 57, 58, 59, 121, 140, 237 e 248; E. E. Profª Clarice Costa Conti (Zanaga 2): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 189 e 225;

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 189 e 225; E. E. Profº Bento Penteado Santos (Zanaga 2): 67, 68, 69, 70, 71, 78, 130, 146, 156 e 166;

67, 68, 69, 70, 71, 78, 130, 146, 156 e 166; Emef Profº Jonas Corrêa Arruda Filho (Vila Margarida): 72, 73, 120, 127, 131, 145, 147, 151, 154 e 162;

72, 73, 120, 127, 131, 145, 147, 151, 154 e 162; E. E. Profº Constantino Augusto Pinke (São Luiz): 74, 75, 76, 77, 125, 136, 149, 181 e 187;

74, 75, 76, 77, 125, 136, 149, 181 e 187; E. E. Profª Maura Arruda Guidolin (Jardim América): 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88;

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88; E. E. Profª Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros (Jardim Brasil): 89, 90, 126, 138, 150, 160, 183, 197, 217 e 235;

89, 90, 126, 138, 150, 160, 183, 197, 217 e 235; E. E. Profª Anna Peres da Silva (Jardim América): 91, 144, 185 e 230;

91, 144, 185 e 230; Ciep Milton Santos (Praia Azul): 92, 139, 158, 163, 169, 196, 212, 239, 258, 270, 277 e 285;

92, 139, 158, 163, 169, 196, 212, 239, 258, 270, 277 e 285; E. E. Profº Silvino José de Oliveira (Cordenonsi): 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 132;

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 132; E. E. Profª Delmira Oliveira Lopes (Mathiensen): 102, 103, 104, 105, 106, 118, 190, 199, 214, 233 e 262;

102, 103, 104, 105, 106, 118, 190, 199, 214, 233 e 262; E. E. Profº Mario Patarra Fratini (Jardim Colina): 107, 108, 109, 110 e 111;

107, 108, 109, 110 e 111; Emei Jacina (Jardim Colina): 112, 113 e 114;

112, 113 e 114; E. E. Maestro Germano Benencase (Jardim Alvorada): 115, 116, 117, 134, 177, 218 e 250;

115, 116, 117, 134, 177, 218 e 250; E. E. Profª Antonieta Ghizini Lenhare (Jardim Brasília): 119, 200, 266 e 280;

119, 200, 266 e 280; Emef Paulo Freire (Parque Novo Mundo): 141, 155, 172, 184, 198, 215, 228, 238, 245, 256, 260, 267 e 274;

141, 155, 172, 184, 198, 215, 228, 238, 245, 256, 260, 267 e 274; Emei Casa da Criança Graúna (Cidade Jardim): 142, 152 e 165;

142, 152 e 165; Emei Carandá (Mathiensen): 143, 174 e 191;

143, 174 e 191; Emei Paturi (Vila Mariana): 168, 176, 180, 192 e 202;

168, 176, 180, 192 e 202; Emei Potira (São Manoel): 170, 188, 201 e 242;

170, 188, 201 e 242; Emei Casa da Criança Urupê (Zanaga 2): 173, 213 e 241;

173, 213 e 241; E. E. Profª Hylda Pardo de Oliveira (Recanto Jatobá): 179, 252, 265 e 278;

179, 252, 265 e 278; Ciep Profª Maria Nilde Mascellani (Jaguari): 186, 195, 207, 211, 220, 224, 232, 244, 255, 257, 263, 268, 273 e 281;

186, 195, 207, 211, 220, 224, 232, 244, 255, 257, 263, 268, 273 e 281; Sesi (Chácara Machadinho): 204, 254, 271 e 282;

204, 254, 271 e 282; E. E. Profª Maria Frizzarin (Jardim Mirandola): 243, 247, 264 e 286;

243, 247, 264 e 286; E. E. Profª Ornella Rita Ferrari Sacilotto (Parque Universitário): 275, 279, 284 e 287 (agregada à 284);

275, 279, 284 e 287 (agregada à 284); E. E. Profº Martinho Rubens Belluco (São Benedito): 276.

SANTA BÁRBARA – 186ª ZONA ELEITORAL

E. E. Comendador Emílio Romi (Vila Aparecida): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210, 298, 319, 346, 367 e 399;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210, 298, 319, 346, 367 e 399; Colégio Ideal (Centro): 11, 12, 14, 15, 16, 17, 110, 119, 137, 214, 226, 263, 331 e 395;

11, 12, 14, 15, 16, 17, 110, 119, 137, 214, 226, 263, 331 e 395; E. E. Coronel Luiz Alves (Siqueira Campos): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 209 e 312;

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 209 e 312; E. E. Profª Maria Guilhermina Lopes Fagundes (Vila Linópolis): 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38;

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38; E. E. Profº Ulisses de Oliveira Valente (Centro): 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 208, 268, 290 e 314;

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 208, 268, 290 e 314; Centro Social Urbano (Centro): 53, 54 e 55;

53, 54 e 55; Sesi (Vila Oliveira): 56, 57, 58, 59, 60, 61, 118, 135, 155, 172, 257, 321 e 352;

56, 57, 58, 59, 60, 61, 118, 135, 155, 172, 257, 321 e 352; E. E. Profª Irene de Assis Saes (Jardim São Francisco): 62, 63, 64, 65, 130, 143, 150, 157, 162, 235, 348 e 371;

62, 63, 64, 65, 130, 143, 150, 157, 162, 235, 348 e 371; E. E. Profª Elisabeth Steagall Pirtouscheg (Mollon): 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 156, 240 e 333;

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 156, 240 e 333; Creche Municipal Antonio Mollon (Mollon): 76, 77, 78, 106, 107, 108, 109 e 141;

76, 77, 78, 106, 107, 108, 109 e 141; E. E. Profª Neuza Maria Nazato Carvalho (Vila Pântano): 81, 82, 102, 103, 104, 105, 140, 215, 250, 284, 318 e 337;

81, 82, 102, 103, 104, 105, 140, 215, 250, 284, 318 e 337; E. E. Profª Alcheste de Godoy Andia (Jardim Pérola): 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 152, 161, 220, 239, 247, 267, 277, 295 e 316;

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 152, 161, 220, 239, 247, 267, 277, 295 e 316; E. E. Profº José Domingues Rodrigues (Jardim Esmeralda): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 133, 145, 163, 253 e 350;

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 133, 145, 163, 253 e 350; E. E. Profª Juvelina de Oliveira Rodrigues (Jardim Paulista): 97, 98, 116, 126, 134, 146, 203, 232, 255, 275, 296 e 328;

97, 98, 116, 126, 134, 146, 203, 232, 255, 275, 296 e 328; E. E. Profº Antonio Matarazzo (Jardim Europa): 99, 100, 120, 124, 136, 147, 153, 175, 186, 198 e 205;

99, 100, 120, 124, 136, 147, 153, 175, 186, 198 e 205; E. E. Profª Maria José Margato Brocatto (Cidade Nova): 101, 114, 115, 121, 123, 125, 132, 138, 142, 144, 149, 151, 154, 158 e 362;

101, 114, 115, 121, 123, 125, 132, 138, 142, 144, 149, 151, 154, 158 e 362; E. E. Profº Inocêncio Maia (Centro): 112, 117, 129, 212, 283, 315, 338 e 373;

112, 117, 129, 212, 283, 315, 338 e 373; E. E. José Gabriel de Oliveira (Centro): 113, 122, 128, 211, 269, 330, 349 e 368;

113, 122, 128, 211, 269, 330, 349 e 368; E. E. Profª Heloiza Therezinha Murbach Lacava (Jardim Europa): 131, 148, 168, 184, 221, 238, 254, 271, 287, 306, 322, 354, 355, 372 e 381;

131, 148, 168, 184, 221, 238, 254, 271, 287, 306, 322, 354, 355, 372 e 381; E. E. Profª Jadyr Guimarães de Castro (Zabani): 159, 170, 183, 202, 236, 256, 281, 302, 323, 353, 357, 374 e 388;

159, 170, 183, 202, 236, 256, 281, 302, 323, 353, 357, 374 e 388; E. E. Profª Maria de Lourdes Maia Frota (Angelo Giubina): 160, 182, 196, 206, 244, 270, 300, 336, 356, 370, 377, 384 e 394;

160, 182, 196, 206, 244, 270, 300, 336, 356, 370, 377, 384 e 394; E. E. Profª Gemma Vasconcellos Camargo Capello (Rochelle): 164, 193, 237, 273 e 308;

164, 193, 237, 273 e 308; E. E. Profª Maria de Lourdes Beozzo Franchi (Mollon 4): 165, 194, 248, 309 e 339;

165, 194, 248, 309 e 339; E. E. Profª Laura Emmie Pyles (São Fernando): 166, 189, 216, 260, 310, 317, 320 e 383;

166, 189, 216, 260, 310, 317, 320 e 383; E. E. Profª Darci Aparecida Materazzo – CAIC (Santa Rita): 167, 176, 188, 197, 207, 229, 242, 258, 276, 292, 311, 329, 342, 351, 369, 382, 390 e 402;

167, 176, 188, 197, 207, 229, 242, 258, 276, 292, 311, 329, 342, 351, 369, 382, 390 e 402; E. E. Profª Odair de Oliveira Segamarchi (Vista Alegre): 169, 192, 233, 265, 294, 326 e 365;

169, 192, 233, 265, 294, 326 e 365; E. E. Profª Guiomar Dias da Silva (Planalto do Sol): 171, 185, 195, 217, 243, 264, 280, 297, 324, 343, 361 e 376;

171, 185, 195, 217, 243, 264, 280, 297, 324, 343, 361 e 376; ADI – Anália de Lucca Furlan (Cruzeiro do Sul): 173, 230, 286, 366 e 398;

173, 230, 286, 366 e 398; E. E. Profª Romana de Oliveira Sales Cunha (Jardim das Laranjeiras): 174, 187, 204, 241, 252, 279, 301 e 332;

174, 187, 204, 241, 252, 279, 301 e 332; E. E. Profº Eduardo Silva (Jardim Esmeralda): 177, 191, 201, 219, 245, 261, 272, 293, 305 e 334;

177, 191, 201, 219, 245, 261, 272, 293, 305 e 334; E. E. Profº Attílio Dextro (Jardim dos Cedros): 178, 249, 303 e 364;

178, 249, 303 e 364; E. E. Profª Sonia Aparecida Battaglia Cardoso (Cidade Nova): 179, 190, 218, 259, 299, 335, 378, 393, 401 e 404;

179, 190, 218, 259, 299, 335, 378, 393, 401 e 404; E. E. Profª Luzia Baruque Kirche (Conjunto Habitacional Romano): 180, 200, 234, 262, 282, 307, 325, 358, 375, 389 e 400;

180, 200, 234, 262, 282, 307, 325, 358, 375, 389 e 400; E. E. Monsenhor Henrique Nicopelli (Jardim Pérola): 181, 199, 231, 246, 327, 385 e 403;

181, 199, 231, 246, 327, 385 e 403; E. E. Profº Jorge Calil Assad Sallum (Residencial Furlan): 222, 274, 340, 363, 387 e 397;

222, 274, 340, 363, 387 e 397; E. E. Profª Benedicta Aranha de Oliveira Lino (31 de Março): 223, 251, 285, 341, 359, 380, 396 e 406;

223, 251, 285, 341, 359, 380, 396 e 406; E. E. Profº Antonio de Arruda Ribeiro (Vila Oliveira): 224 e 392;

224 e 392; E. E. Maria Judita Savioli de Oliveira (Parque Frezzarin): 227, 266, 289, 313, 345 e 360;

227, 266, 289, 313, 345 e 360; E. E. Dirceu Dias Carneiro (Santa Rita): 228, 291, 347, 379, 391 e 405.

NOVA ODESSA – 292ª ZONA ELEITORAL