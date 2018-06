Confira as 25 ruas e avenidas que serão recapeadas

A Prefeitura de Americana liberou nesta terça-feira uma listagem com as ruas e avenidas que receberão o serviço de recapeamento, em obras que devem se iniciar no próximo mês. As verbas liberadas pelo Governo do Estado serão utilizadas em 25 trechos. Ao todo, são R$ 5 milhões do governo e mais R$ 186 mil de contrapartida do município.

No total, serão recapeados 227.723 metros quadrados. Os serviços serão executados pela empresa Compec Galasso Eng. e Construções Ltda., vencedora do processo licitatório para este tipo de obra na cidade, com acompanhamento da Sosu (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na primeira etapa, serão investidos cerca de R$ 4 milhões de recursos estaduais e R$ 99 mil de contrapartida da Administração Municipal, atendendo os seguintes locais:

1 – Avenida Europa (trecho da Avenida São Jerônimo até a Avenida Bandeirantes);

2 – Avenida Bandeirantes (trecho da Avenida Europa até a Rua Rondônia e trecho da Rua Torres Homem até Avenida Europa);

3 – Avenida da Amizade (trecho da Rua Miguel Lauro Sacoman até a Rua Enzo Jurgensen);

4 – Avenida Paulista (trecho da Avenida da Saúde até a Rua Operário Oswaldo dos Santos);

5 – Rua Sete de Setembro (trecho da Avenida Nove de Julho até a Rua Padre Epifânio Estevan);

6 – Rua Primo Picoli (trecho da Rua Gonçalves Dias até Rua Princesa Isabel);

7 – Rua Albino Menegatti (trecho da Rua da Agricultura até Rua João Baldin);

8 – Rua Augusto Sacratin (trecho da Rua do Cimento até Rua Antonio Feliciano de Castilho);

9 – Rua Líbano (trecho da Rua Augusto Sacratin até a Rua Luiz de Camões);

10 – Rua Israel (trecho da Rua das Turmalinas até a Rua Antonio Feliciano de Castilho);

11 – Rua dos Narcisos (trecho da Rua das Hortênsias até Rua dos Sabiás);

12 – Rua dos Canários (trecho da Rua das Siriemas até Rua dos Lilazes);

13 – Rua das Rosas;

14 – Rua dos Girassóis;

15 – Avenida Maranhão (trecho Rua Heitor Siqueira e Avenida São Paulo);

16 – Avenida Afonso Schimidit (trecho da Rua Ciro Costa até Rua Maria Cavalcante Proença);

17 – Avenida Afonso Arinos (trecho da Rua Antonio Conselheiro até Avenida Nicolau João Abdalla);

18 – Rua Antonio Conselheiro (trecho entre a Rua Henrique R.G.A.Brechmaker até Rua Ciro Costa);

19 – Rua Jerônimo Santon (trecho da Rua Maranhão até Rua Abílio Rodrigues).

Na segunda etapa, serão investidos cerca de R$ 1 milhão de recursos estaduais e R$ 87.193 de contrapartida do município, atendendo os seguintes locais:

1 – Rua Carmine Feola (trecho entre a Rua Benedito Correa e Avenida Europa);

2 – Rua São Vito (trecho entre a Rua Orlando Dei Santi e Rua Antonio Meneghel);

3 – Rua Thomas Biancardi;

4 – Rua Carolina Caligari Cibin;

5 – Avenida Florindo Cibin (trecho da Avenida Europa até a Rua Índia);

6 – Rua dos Cravos (trecho da Rua das Petúnias e Rua dos Lírios).