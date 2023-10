Confecção em Americana é incluída na ‘Lista Suja’ do trabalho escravo

Documento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego; empresa fica no Zanaga

Uma confecção de Americana, na Rua Ari Barroso, no Zanaga, foi incluída pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), no último dia 5 de outubro, na “Lista Suja” do trabalho escravo.

A atualização ocorre semestralmente com o objetivo de proporcionar transparência às ações administrativas resultantes das inspeções fiscais.

Em abril quatro imigrantes bolivianos foram resgatados na confecção – Foto: Divulgação

Em abril deste ano quatro imigrantes bolivianos foram resgatados na mesma confecção em condições análogas à escravidão.

Os trabalhadores, duas mulheres e dois homens, estavam há mais de dois meses sem receber salários e foram encontrados em duas instalações distintas no mesmo endereço.

A inspeção revelou que ambas as instalações apresentavam alto grau de insalubridade devido ao calor intenso, falta de ventilação e condições térmicas desconfortáveis.

Além disso, os auditores constataram precariedade das instalações elétricas, com fiações expostas próximas a pilhas de tecido, gerando riscos de incêndio, bem como a falta de ergonomia no mobiliário de trabalho e a ausência de higiene e conforto.

Um dos trabalhadores, que tinha deficiência de um dos braços devido a um acidente automobilístico, costurava sem qualquer adaptação.

Uma das trabalhadoras relatou que a jornada de trabalho era das 7h às 22h30, parando apenas quando o corpo não aguentava mais, caracterizando jornada exaustiva.

Os quatro imigrantes trabalhavam informalmente, sem registro em carteira de trabalho e sem acesso a férias, 13º salário ou qualquer benefício trabalhista ou previdenciário.

A empresa assumiu a responsabilidade de cumprir um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), garantindo o pagamento de todos os direitos trabalhistas dos imigrantes, o que foi efetuado dois dias após a operação do MPT (Ministério Público do Trabalho).

A confecção também se comprometeu a regularizar as condições de trabalho e alojamento.

Atualização inclui 204 empregadores

Nesta última atualização da “Lista Suja”, foram incluídos 204 empregadores, a maior inclusão já registrada na história, com 19 deles sendo relacionados ao trabalho análogo à escravidão doméstico.

O Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão existe desde 2003 e é disciplinado pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH número 4, de 11 de maio de 2016.

A inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no cadastro ocorre após a conclusão do processo administrativo que confirma o trabalho análogo à escravidão, com uma publicação de dois anos.

Nesta atualização, 12 nomes foram removidos após completarem esse período de publicação.