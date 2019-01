Condutor defende nova lombada na Av. Brasil

A imprudência de motoristas nas proximidades do Hospital Unimed, na Avenida Brasil, em Americana, tem colocado em risco aqueles que precisam acessar o outro lado da via a pé utilizando a faixa de pedestre, segundo o condutor escolar Tiago Valéria Genaro, de 33 anos. Ele, que cobra a instalação de uma lombada no local, afirmou que sua esposa – quando estava grávida – quase foi atropelada enquanto voltava de uma consulta há cerca de um mês.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“A gente foi atravessar [a avenida], um carro segurou pra gente ir, nisso veio outro pela faixa da esquerda e não segurou, quase que pega a gente. Se tivesse uma lombada ali segurara mais. Tem muito idoso, criança de colo que passa ali”, disse.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) destacou que no local já existe uma faixa de pedestre e um radar instalado a 200 metros da faixa para “coibir o excesso de velocidade”. Informou ainda que será solicitado à Gama (Guarda Municipal de Americana) que agentes de trânsito fiscalizem as infrações de excesso de velocidade no perímetro mencionado.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.