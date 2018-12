Condomínio Parque Áustria, no Bertoni, diz que mau cheiro foi falha pontual

Diante da reclamação de moradores vizinhos, a administração do Condomínio Residencial Parque Áustria, localizado no Bertoni, em Americana, emitiu nota afirmando que não houve vazamento na Estação de Tratamento de Esgoto da unidade, e sim um problema em um fusível que causou o mau cheiro. Vizinhos, entretanto, dizem que o odor é constante no local.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A nota assinada pelo síndico Anthony Alexandre Monteiro afirma que houve a interrupção do funcionamento de um soprador, por conta da falha no fusível. A situação foi reparada em seis horas e depois houve a estabilização, de acordo com o responsável.

“Nestes últimos dias a administração do condomínio Parque Áustria executou, em conjunto com a construtora MRV, diversas melhorias no local, a fim de aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e gerar maior circulação de ar preventivamente para evitar a queima dos equipamentos mecânicos e eletrônicos”, trouxe a nota.