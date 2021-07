Condições em calçada de escola do São Vito causam queixas

As condições do entorno da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Jonas Correa de Arruda, no bairro São Vito, em Americana, têm gerado reclamações. Há buracos, mato e descarte de lixo na calçada. Segundo Sandreli de Araújo Destro, mãe de um aluno da unidade, crianças e idosos costumam tropeçar no local.

“A calçada é cheia de buracos por causa das árvores. Não existe manutenção nenhuma no local. Algumas vezes cresce mato, fica aquele mato seco por um longo período. Algumas pessoas jogam entulho, fica lixo. Levam cachorro, e fica a sujeira do cachorro. Então, é muito difícil mesmo a situação daquele espaço”, disse.

A calçada chegou a passar por uma limpeza, mas os problemas persistem. “Deram uma limpada, mas sempre tem alguém jogando coisa lá”, afirmou.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura informou por meio de nota que “a Unidade de Obras Públicas verificará o que está ocorrendo e tomará as medidas necessárias para a devida manutenção da calçada”.

