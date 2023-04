Condepham avalia tombamento de antigo prédio da Câmara de Americana

Local era a sede do Legislativo até fevereiro do ano passado - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) avalia a possibilidade de tombamento do prédio do antigo colégio Divino Salvador, que era a sede da câmara até fevereiro do ano passado.

Segundo o presidente do conselho, Diego Bernardo, o órgão já conseguiu levantar fotos antigas do local, mas ainda está em busca de mais informações históricas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O protocolo que colocou o processo de tombamento sob análise é do dia 15 de março. Na ocasião, foi apontado que trata-se de um imóvel de interesse histórico.

“O processo de tombamento encontra-se em trâmite normal de análise e levantamento de evidências que deem guarida para o tombamento definitivo, que sempre ocorrerá a cargo do chefe do Executivo”, disse Diego.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Insta mencionar que, desde o ano 2000, o Condepham estudava sobre a viabilidade de tombamento do prédio, considerando a importância histórica que ele representa para a cidade, bem como os seus aspectos arquitetônicos de época”, acrescentou.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta-feira (20), a câmara vai pagar R$ 220 mil por uma reforma no prédio, que era a sede do Legislativo até fevereiro do ano passado. O objetivo é realizar as manutenções necessárias para a devolução do imóvel ao proprietário.