Condenado por violência doméstica perde celular, procura a polícia e acaba preso em Americana

Um ajudante geral de 31 anos, procurado pela Justiça, perdeu seu celular e procurou delegacia de Americana para fazer um boletim de ocorrência, entretanto, contra ele havia um mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena por violência doméstica, o que fez com que ele fosse detido.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 10h30, o homem esteve na delegacia de plantão, relatando que havia perdido seu celular e que depois disso suas contas nas redes sociais teriam sido invadidas. Segundo o homem, imagens de cunho sexual estavam sendo divulgadas em seu perfil.

Diante da situação, ele resolveu procurar a Polícia Civil para prestar queixa, no entanto, quando o investigador colocou o nome no sistema, percebeu que contra ele existia um mandado de prisão em aberto desde agosto do ano passado, por violência doméstica, com pena de sete meses e cinco dias a ser cumprida, em regime semiaberto.

Com isso, ele recebeu voz de prisão na própria delegacia e ficou à disposição da Justiça para cumprimento de sua pena.