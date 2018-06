Condenado por matar família Tempesta, mecânico só poderá deixar prisão a partir de 2037

O Tribunal do Júri de Piracicaba condenou nesta quinta-feira a 71 anos, 11 meses e 29 dias de prisão o mecânico Celso Pereira de Assis, de 44 anos. Ele era acusado de planejar e executar um dos crimes mais chocantes da história de Americana: a chacina da família Tempesta, ocorrida em janeiro de 2009. Se a pena aplicada ontem for mantida pelas instâncias superiores, ele não poderá deixar a prisão antes de 2037.

O julgamento, que demorou nove anos para ser realizado, encerra – ao menos em primeira instância – o caso. Robson Tempesta, de 39 anos, e a mulher dele, Ana Paula, de 33, foram assassinados a tiros na casa onde moravam, no Jardim Santana. As filhas do casal, Camila de 8 anos e Laura, de apenas um, foram levadas para a casa de Celso, em Campinas, e mortas por asfixia. Apontados como coautores das quatro mortes, Bruno Magrini Palumbo e Fabiane dos Santos Pinheiro já haviam sido condenados, em 2011, a 16 e 24 anos de prisão, respectivamente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A demora para a realização do julgamento do último e principal réu foi provocada pela única tese apresentada por sua defesa, a de que ele era portador de uma doença mental e, portanto, “inimputável” (termo jurídico para descrever alguém que não pode ser responsabilizado por seus atos).

O primeiro laudo psiquiátrico produzido nos autos apontou que Celso tinhas problemas mentais “no momento do exame”, mas não na época do crime. O parecer baseou a sentença de “pronúncia” do réu, ou seja, a determinação para que ele fosse submetido a júri popular. A defesa recorreu, alegando que a doença mental dele – esquizofrenia, segundo o advogado – era incurável. O Tribunal de Justiça do Estado determinou a realização de uma segunda perícia, que descartou a insanidade.

A análise do processo pelo júri foi concluída após nove horas. Das seis testemunhas listadas no relatório do processo, apenas duas foram ouvidas em plenário. Os investigadores Carlos Caires e Valdir Carvalho, que na época do crime integravam a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) apresentaram detalhes sobre o inquérito que deu origem a ação penal. O advogado de Celso, João Batista de Lima Rezende, desistiu de ouvir o psiquiatra forense Guido Palomba.

Os sete jurados sorteados – cinco mulheres e dois homens – acolheram a denúncia de forma integral e o consideraram culpado por três homicídios duplamente qualificados, nos casos de Robson, Ana Paula e Laura, e um triplamente qualificado, pela morte de Camila. No caso da última, os jurados entenderam que, além do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o assassinato foi cometido para garantir a impunidade de outro crime, já que a filha mais velha dos Tempesta poderia reconhecer Celso como assassino dos pais.

INSANIDADE

Assim como durante o processo, a defesa do mecânico no júri baseou-se na suposta insanidade mental do réu. A primeira manifestação do advogado, ao questionar os investigadores que prestaram depoimento, deixou clara a intenção. O defensor quis saber se os policiais se lembravam da mãe do acusado e se ela havia mencionado a eles uma internação do filho, por problemas psiquiátricos, em uma clínica em Hortolândia.

Em seu interrogatório, Celso não apresentou uma versão para o crime. Disse não saber o motivo de estar preso nem se lembrar de qualquer uma das vítimas. “Eu tomo remédio para não ouvir vozes”, disse o acusado.

Em suas alegações finais, o advogado reconheceu que o cliente havia matado a família Tempesta. “Desde o primeiro momento em que a família me contatou eu conclui que ele era o autor das mortes. Foi uma das maiores tragédias do País, causada pela doença dele”, ressaltou. Por fim, Lima Rezende pediu aos jurados que o absolvessem para que ele recebesse tratamento médico adequado. “Não é caso de algema, é caso de camisa de força”, completou. Após a sentença, o advogado deixou o plenário sem falar com a imprensa.