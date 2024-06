A inspetora de alunos e servidora da Prefeitura de Americana Maria Aparecida Medule, de 51 anos, condenada a 14 anos de prisão por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, rompeu a tornozeleira eletrônica e não foi mais localizada pela Justiça e pela SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária). Uma das possibilidades é de que ela esteja fora do País.

Maria Aparecida Medule fez vídeo em Brasília no dia dos atos golpistas – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Nesta quarta-feira (26), o juiz da Vara de Execução Penal de Americana, Wendell Lopes Barbosa de Souza, encaminhou ofício de notícia de fuga, com urgência, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Um oficial de Justiça chegou tentar cumprir um mandado para a localização da inspetora, nos dias 17 e 21 deste mês, mas ela não foi encontrada.

O agente informou ao Judiciário que também tentou contato pelo celular, sem sucesso.

Somente nesta quarta o oficial retornou ao endereço da inspetora e localizou um familiar, que disse que há aproximadamente um mês a inspetora falou que estava pensando em fugir do País porque estava com medo de ser presa.

O familiar relatou ainda, que alguns dias depois dessa conversa, a inspetora não chegou em casa no horário de costume e então ele começou a procurá-la, por meio dos filhos e conhecidos, mas ninguém tinha notícias.

Dessa forma, o familiar concluiu que Maria Aparecida foi embora sem deixar avisado justamente para que os parentes não soubessem onde estava.

Ainda segundo o oficial, dias depois, o mesmo familiar informou que recebeu um recado de um conhecido avisando que Maria Aparecida havia entrado em contato, mas não disse a localização.

Ela pediu apenas que avisasse sua família que estava bem e que não se comunicaria com eles novamente. Desde então sua família não soube mais nada sobre ela.

Confirmação

A SAP confirmou o rompimento da tornozeleira usada pela inspetora em 20 de maio. Na ocasião, foram feitas tentativas de contato pelo Centro de Controle e Operações Penitenciárias, mas Maria Aparecida não foi encontrada.

A secretaria enfatizou também que segue o protocolo estabelecido com o Poder Judiciário, que orienta que a partir da perda de sinal do dispositivo devem ser feitas tentativas de contato com a pessoa monitorada para agendar manutenção no equipamento a fim de descartar possível falha.

A Prefeitura de Americana informou que a inspetora tirou licença de 90 dias, no mês passado, da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, onde trabalha.

A reportagem entrou em contato com o advogado da inspetora, mas ele não respondeu até o fechamento desta matéria.

Condenação

Cidinha, como é conhecida, foi condenada em abril a 14 anos de prisão em abril por cinco crimes: associação criminosa armada, golpe de estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ela chegou a ser presa logo após os atos do 8 de janeiro, mas conseguiu a liberdade em agosto. Condenada pelo Supremo, ela ainda estava solta, mas era monitorada por meio da tornozeleira eletrônica.

Em seu interrogatório após a prisão, a inspetora disse aos policiais que apenas seguiu a multidão na invasão ao que “achava ser o Palácio do Planalto” e negou que tenha danificado algum item. Ela chegou a ser presa dentro do palácio.

No voto do ministro Alexandre de Moraes, que condenou Cidinha, são apontados vídeos encontrados no celular da servidora que a mostrariam dentro do Palácio do Planalto.

Além disso, a inspetora disse em juízo que não tinha intenção de dar um golpe ou depor o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas aos policiais ela teria respondido a mesma pergunta com “pode ser.”