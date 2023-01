Concurso para Guarda Municipal de Americana tem 9,7 mil inscrições

O concurso da Gama (Guarda Municipal de Americana), cujas provas estão marcadas para 15 de janeiro, terá 9.720 candidatos. O número de inscritos foi divulgado nesta sexta pelo Avança SP.

Em números absolutos, a função de guarda masculino é a que teve maior número de inscrições, com 6.919, o equivalente a 256 por vaga.

O cargo mais disputado, no entanto, será o de escriturário, com três vagas para 1.098 candidatos, uma proporção de 366 por vaga.

As provas ocorrem às 9h, em dois locais: FAM (Faculdade de Americana) e campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo). Ao todo, há 39 vagas em disputa, além do cadastro reserva para o cargo de psicólogo.

Os candidatos devem comparecer aos locais das provas com uma hora de antecedência. Precisam estar com documento de identidade com foto, comprovante de inscrição ou o cartão de convocação e caneta esferográfica azul ou preta. Detalhes podem ser conferidos no site avancasp.org.br.