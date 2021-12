Concurso de decoração de Natal divulga relação dos ganhadores

“Isso é amor e carinho que a gente tem”. Assim definiu a tecelã Neide Verginia Baptista Rodrigues, ao falar da motivação para decorar sua casa todo o Natal há mais de 15 anos, na Rua Pacaembu, 520, no Jardim Primavera.

Casa da Rua Pacaembu, 520, ganhou o concurso promovido pela Prefeitura de Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Neide ganhou o 1º lugar entre residências do Concurso de Decoração Natalina de Americana, promovido pela prefeitura. Atrás dela estão as residências na Rua dos Colibris, 545, no Jardim dos Lírios, e a da Rua Bertioga, 1232, no Novo Mundo.

A tecelã encontrou uma oportunidade de levar alegria às famílias e comemorar o nascimento do menino Jesus. “É uma bênção, uma luz para nós e para as pessoas que vem aqui”, disse.

Restaurante “Minha Casa Café” foi o ganhador na categoria de comércio – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na categoria de comércio, o ganhador foi o restaurante “Minha Casa Café”, na Rua 7 de Setembro, 930, no Centro.

O sócio-proprietário Adolfo Zinetti Bindo, de 36 anos, recebeu a notícia com surpresa. “É muito bom ver quando você se empenha tanto e isso dá um resultado legal”, contou.

Em 2º e 3° lugares ficaram a Textil Abril, no Centro, e Nelci Presentes, na Rua Tibiriçá.

*Estagiária sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves