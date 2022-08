Concurso da Prefeitura de Americana terá vagas para 89 cargos

O concurso público da Prefeitura de Americana, previsto para este ano, terá vagas para 89 cargos, conforme a administração municipal anunciou nesta segunda-feira.

A lista inclui médicos de diferentes especialidades, enfermeiro, técnico de enfermagem, procurador jurídico, motorista, professores de diversas áreas, monitor escolar e escriturário, segundo o Executivo. A relação completa, no entanto, ainda não foi divulgada pela prefeitura, que também ainda não definiu o número de vagas por cargo.

Executivo prevê publicar edital da prova em setembro – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Conforme o contrato firmado com o Instituto Avança São Paulo – Avança SP, empresa responsável pela prova, as inscrições vão custar R$ 45 para os cargos que exigem ensino fundamental completo ou incompleto, R$ 65 para médio completo ou técnico e R$ 81 para superior completo ou especialização.

O concurso vai preencher vagas em praticamente todas as secretarias. A administração municipal citou como exemplo as pastas de Educação, Saúde, Administração e Fazenda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a prefeitura, o edital para o lançamento do concurso está em fase final de elaboração, com publicação prevista para setembro.

Depois, há um prazo de pelo menos 30 dias entre a abertura e o encerramento das inscrições, além de mais 30 dias, no mínimo, para a aplicação da prova, que, portanto, não ocorrerá antes de novembro.

“Trata-se de um concurso público realizado pelo município para preencher vagas decorrentes de desligamentos e aposentadorias de servidores em diversas funções”, disse o secretário municipal de Administração, Eduardo Flores.

O Executivo lembra que o último concurso público realizado pelo município ocorreu em 2013. De lá para cá, houve uma defasagem no funcionalismo público.

“Praticamente todas as secretarias têm vagas a preencher, e a gestão do prefeito Chico Sardelli (PV) está estudando minuciosamente o assunto, para que os cargos sejam ocupados através de concurso público e em observância e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou Flores.