Concurso da Prefeitura de Americana fica sem preencher três cargos

O concurso da Prefeitura de Americana não conseguiu preencher três cargos, todos na área da saúde: cardiologista, neurologista e médico do trabalho. Segundo a prefeitura, não houve comparecimento dos candidatos na prova para essas funções.

A Secretaria Municipal de Administração pretende, num próximo concurso, abrir solicitação para o cargo de médico do trabalho. Por outro lado, com relação às funções de neurologista e cardiologista, a Secretaria de Saúde já conta com profissionais por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saíde da Região de Campinas), segundo o Executivo.

Ao todo, 30.277 pessoas participaram do concurso – Foto: Prefeitura de Americana /Divulgação

O salário oferecido para cardiologista era R$ 7,5 mil para 40 horas semanais. No caso dos outros dois cargos, os vencimentos são R$ 4 mil para 20 horas semanais. Havia uma vaga para cada uma dessas funções.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419. Também há benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 820, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.