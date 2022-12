Concurso da Câmara de Americana deve preencher de 20 a 25 vagas de imediato

Informação foi revelada por Thiago Martins na Rádio Clube (AM 580) - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Em seu último mês como presidente da Câmara de Americana, o vereador Thiago Martins (PV) disse que vai deixar tudo encaminhado para seu substituto marcar a data do concurso público da Casa. Segundo ele, a prova está prevista para 2023 e deve preencher de 20 a 25 vagas de imediato.

Martins afirmou que o concurso abrirá a possibilidade para o futuro presidente convocar ainda mais pessoas com o passar do tempo, a depender das necessidades.

“Pode ser que o concurso seja para uma quantidade maior”, disse o vereador nesta segunda-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A prova terá cargos para diversos setores. O presidente apontou, por exemplo, que há a necessidade de profissionais para as áreas de comunicação, recursos humanos, informática e jurídica.

De acordo com ele, o Legislativo também precisa de motorista e assessor técnico, bem como substituir servidores de carreira que estão prestes a se aposentar.

A câmara já deu início aos trâmites para contratação da empresa que ficará responsável pelo concurso. “Vou deixar tudo pronto, tudo encaminhado, para o próximo presidente que sentar na cadeira marcar a data”, declarou.

Um cargo que deve ser preenchido é o de oficial de informática. A câmara criou duas vagas para essa função na quinta-feira passada, por meio de um projeto de decreto legislativo que foi aprovado pelos vereadores.

Comissionados

O concurso deve ajudar, inclusive, o Legislativo a atender às recomendações do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que diz que existe um excesso de cargos comissionados na câmara. O problema tem sido motivo de rejeição das contas da Casa desde 2015.

Segundo Martins, tanto o TCE quanto o Ministério Público cobram a extinção dos cargos comissionados – as exceções são os assessores de gabinete. Se não houver imprevistos, sete cargos serão extintos em 1º de janeiro de 2025.

“Para poder encerrar [os cargos] e não prejudicar o andamento da Casa, não prejudicar os trabalhos legislativos, tem de abrir o concurso público”, comentou.