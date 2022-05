Conclusão de alça de viaduto é adiada novamente, desta vez para agosto

Via deverá ser entregue três anos e um mês depois do previsto - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A obra da alça do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, em Americana, deverá terminar em agosto, conforme a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou nesta segunda-feira . A conclusão do serviço, portanto, foi novamente adiada.

Se essa previsão se concretizar, a via será entregue à população com três anos e um mês de atraso. A expectativa inicial era que tudo ficasse pronto em julho de 2019. Porém, houve pelo menos seis adiamentos, incluindo este último divulgado pela prefeitura.

Até então, a última previsão informada ao LIBERAL indicava que os trabalhos acabariam no mês passado. A informação tinha sido passada pela Caprem, empresa responsável pela execução da obra.

Na ocasião, a empresa apontou que ainda faltava a troca dos neoprenes (material de borracha que possibilita a movimentação natural de elementos estruturais), finalização do aterro e muro em terra armada (estrutura de contenção flexível) e nivelamento com o viaduto.

Nesta segunda, em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos comunicou que “está sendo concluída a alça do viaduto e, na sequência, será executada a pavimentação”. O LIBERAL também tentou contato com a Caprem, porém sem sucesso.

As obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, o que inclui a alça de acesso ao viaduto, foram anunciadas em outubro de 2018 pelo então prefeito Omar Najar (MDB).

Quando ficar pronta, a alça vai facilitar a vida do motorista que dirige pela Bandeirantes e quer chegar à Abdo Najar, segundo projeção do Executivo.

A via também deve desafogar o trânsito no sentido contrário, já que o movimento se complica em horários de pico para quem deixa o viaduto sentido região do bairro Colina.

O viaduto foi inaugurado há 25 anos, com duas alças inacabadas. A que a prefeitura retomou é a alça da direita, sentido Colina/Abdo Najar.