Comprometimento com folha de pagamento diminui após receita crescer

Despesa com pessoal era de 38,95% da receita corrente líquida no final de 2022 - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O comprometimento com folha de pagamento na Prefeitura de Americana, que já era o menor desde 2006, diminuiu ainda mais devido a um aumento na receita do município. Ao final de 2022, a despesa com pessoal representava 38,95% da receita corrente líquida, segundo balanço divulgado pelo Executivo na última semana, no Diário Oficial do município.

No entanto, a prefeitura prevê um aumento de quase quatro pontos percentuais após as contratações previstas no concurso público realizado em janeiro.

De acordo com a administração, o percentual atual é o menor desde o início da Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada pelo governo federal em 2000.

“Os esforços da gestão Chico Sardelli (PV) têm destaque na responsabilidade com o dinheiro do pagador de impostos. Os números demonstram o equilíbrio na gestão dos gastos com pagamento da folha de pessoal”, apontou o Executivo, em nota.

Em 31 de agosto, conforme o LIBERAL havia noticiado, o índice estava em 40,26%. De lá para cá, a receita corrente líquida aumentou de R$ 1.042.290.058,63 para R$ 1.107.788.335,80. O gasto com pessoal também subiu, mas numa proporção menor, de R$ 417.338.956 para R$ 430.042.810,13.

“O aumento de receita, da ordem de R$ 70 milhões, aumentando em quase 20%, resultou na redução do índice, além da gestão austera de redução do número de comissionados, o menor das últimas décadas”, comentou.

Concurso

No entanto, o percentual tende a aumentar a partir de março, quando a prefeitura deve iniciar a convocação dos aprovados no concurso público. A administração acredita que, depois das contratações, o índice chegará a 42,62%.

Mesmo assim, o percentual vai se manter abaixo do determinado pela legislação federal, que estabelece um limite de 54%. Porém, quando o município atinge 48,6%, o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) já emite um alerta.

“O concurso público só pôde ser realizado devido aos esforços da administração, uma gestão eficiente que poderá garantir a contratação sem comprometer os índices da folha de pagamento”, comunicou a prefeitura.

O governo municipal já ultrapassou esses limites no passado. Entre o segundo quadrimestre de 2014 e o primeiro de 2015, o valor gasto com pessoal já chegou à casa dos 70%, conforme consta no Portal da Transparência.