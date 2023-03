Compras poderão ser feitas em antigo app da Área Azul até 31 de março

Os usuários da Área Azul de Americana poderão comprar crédito no aplicativo antigo da Estapar, o “Vaga Inteligente”, somente até o dia 31 deste mês, mas poderão usar o saldo até zerá-lo.

Quando não tiver mais crédito, as pessoas só conseguirão ativar o estacionamento rotativo pelo novo app, o Zul+. As informações foram divulgadas pela Estapar, que adotará esses procedimentos em 13 municípios dos estados de São Paulo em Minas Gerais.

A empresa aponta que, com o Zul+, o usuário consegue pagar de diferentes formas: PIX, boleto, cartões de débito e crédito, e Google e Apple Pay.

Pelo app, a pessoa também pode obter tag de pedágio sem mensalidade, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, localização de postos e CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) Digital, além de pagar combustível diretamente pelo aplicativo.

“A Estapar quer que os cidadãos das cidades resolvam as principais questões do seu carro ou moto em um único local e que o número de usuários do app cresça cada vez mais. Com essas facilidades que estamos trazendo, o aplicativo Zul+ vem se consolidando na principal solução digital do País para os motoristas”, diz André Brunetta, diretor de Digital e Inovação da Estapar.