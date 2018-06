Como ter advogado de graça?

A população de baixa renda que consiga provar que não pode pagar por um advogado tem direito a um profissional gratuito em todo o País. As formas de se conseguir o serviço se dá por meio da Defensoria Pública, pelo JEC (Juizado Especial Cível) e escritórios experimentais de universidades.

Foto: Arquivo / O Liberal

Em Americana, de acordo com a advogada Ana Cristina Zulian, presidente da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), um convênio da subseção com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo garante esse direito ao cidadão, desde que ele comprove renda familiar de até três salários mínimos e endereço no município.

“Em Americana, por não termos a Defensoria Pública, existe então um convênio da OAB, que é feito pela seccional, um convênio que funciona para todas as subseções de onde não tem Defensoria Pública. Nós temos, na Casa do Advogado, onde é atendido diariamente, das 8h às 11h, a população carente que precisa de um advogado. A pessoa que tem interesse precisa levar o comprovante de endereço na cidade e tem que cumprir algumas regrinhas básicas, exigidas pela defensoria, que no caso é fazer a comprovação de renda. Ela passa pela triagem com os advogados de plantão, que vão verificar se é uma questão de processo, ou se é apenas sobre esclarecer uma dúvida”, explicou a presidente da OAB de Americana.

Ela explica ainda que, em casos criminais, onde a parte que precisa de um advogado está presa, a própria Justiça determina a nomeação. Além disso, casos trabalhistas não se encaixam nos critérios, visto que os honorários de advogados neste tipo de ação podem ser condicionados à vitória na causa, ou seja, são descontados do que o cliente receberá.

“Quando vem um processo criminal e aí precisa do advogado, a própria Vara Criminal faz a solicitação da nomeação. Na trabalhista não existe esse tipo de nomeação (gratuita), porque normalmente os advogados entram com a ação e ficam os honorários vinculados com o êxito da ação”, esclareceu a advogada.

A Casa do Advogado de Americana, sede da 48ª Subseção da OAB, fica na Rua Cristóvão Colombo, 155, no Parque Residencial Nardini, atrás do Fórum. O contato pode ser feito pessoalmente ou pelos telefones 3462-5644 e 3461-5181