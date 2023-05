Como lidar com uma demissão e conquistar um novo emprego

Mayara Aguiar é coordenadora de recrutamento e seleção, e destaca a importância da rede de contatos - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para a maioria das pessoas, o emprego não é apenas um sustento, mas uma fonte de expectativas em relação a projetos profissionais e pessoais de curto, médio e até de longo prazo. Por isso, ser demitido inesperadamente costuma ser tão frustrante. Segundo a coordenadora de recrutamento e seleção no Grupo People RH, em Americana, Mayara Aguiar, o luto pela perda de um trabalho precisa ser elaborado, processo que se torna menos penoso através do autoconhecimento e da inteligência emocional.

“Acordamos todos os dias com a expectativa de dar o nosso melhor, e quando o vínculo com a empresa é rompido, o indivíduo acaba passando por muita dor e sofrimento, luto por algo que não vai voltar. Mas o autoconhecimento e a inteligência emocional vão proporcionar um poder de arranque; ele vai saber suas forças, competências, habilidades, sem entrar em um ciclo vicioso de sofrimento, sabendo que é um ser humano capaz de enfrentar esse desafio”, destaca.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A pedido da reportagem, a especialista listou um passo-a-passo para quem busca recolocação no mercado de trabalho:

Organize-se

Buscar emprego é cansativo e receber negativas também. Para não se deixar abalar, estabelecer uma rotina organizada é fundamental. “Dedique um tempo, todos os dias, para entrar nas plataformas, nas redes sociais, fazer mapeamento das empresas interessantes para você, entrar no site delas, fazer cadastros. Não basta simplesmente entregar currículos, tenha uma rotina e um cronograma, porque as vagas são atualizadas simultaneamente. Estabeleça dias, como segunda e terça-feira, para levar currículos físicos também”, sugere Mayara.

Acione sua rede de contatos

É normal que a pessoa se sinta vulnerável e envergonhada após uma demissão, mas precisa levar em conta o potencial do networking. “Quanto mais pessoas souberem que você está disponível, procurando emprego, quando ouvirem falar de uma vaga, com certeza você será indicado, ou terá pelo menos o currículo direcionado. Vemos muitos casos de pessoas que se recolocaram através de indicações”, conta.

Esteja on-line

O Linked-in não tem necessariamente um custo para o candidato, e é uma plataforma muito eficiente no mercado de trabalho atual. A recomendação da especialista é manter o perfil atualizado, interagir com a rede, buscar empresas de interesse e fazer o máximo de contatos possível. Outra orientação importante é manter a postura profissional, evitando discussões e exposições políticas ou pessoais. Criação de postagens com conteúdos relacionados à área de atuação do candidato pode gerar mais visibilidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo Mayara, sites como Catho, Vagas.com, Gupy, Indeed e Emprega Campinas são confiáveis, eficientes e muito utilizados, inclusive em nossa região. “Um candidato tentando se recolocar precisa utilizar todas as vias possíveis, estar ativo em todas as plataformas, se candidatar para as vagas em aberto e direcionar o currículo para empresas que ele tem interesse, independentemente de elas terem vaga ou não”, orienta.

Mantenha o currículo atualizado

Um currículo de destaque é aquele que contém contato atualizado e informações claras, objetivas e verdadeiras com relação à formação, experiências profissionais, cursos e outras atividades do profissional.

Faça bons testes e entrevistas

“A principal recomendação para ir bem nos processos seletivos é ser transparente. Infelizmente, atendemos muitas pessoas que nas entrevistas falam que têm todas as competências, mas não é verdade. O processo de contratação precisa estar alinhado com os valores da empresa e do candidato. Hoje, a busca é por pessoas que queiram ficar um tempo maior e crescer na empresa, se desenvolver internamente”, revela.