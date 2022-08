No Censo Demográfico 2022, em todos os domicílios do País serão aplicados ao menos um questionário; na região, 868 agentes foram contratados pelo IBGE

O Censo Demográfico 2022 começa oficialmente nesta segunda-feira depois de um adiamento de dois anos e de um intervalo de 12 anos desde a realização do último levantamento. Mas, afinal, para que serve essa pesquisa?

Coordenador de Área do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, Elioenai Wilcesky Tosini Neves explica que os dados coletados no Censo formam uma base essencial para o planejamento público e privado.

De acordo com ele, as informações levantadas impactam, por exemplo, no FPE e FPM (Fundo de Participação dos Estados e Municípios). Além disso, diz, o critério populacional é utilizado para disponibilizar aos municípios ambulâncias, unidades de corpo de bombeiro, delegacias e viaturas, entre outros recursos.

“É através desses dados que é possível saber se os pais de família estão empregados, se as crianças e jovens estão estudando, quais as condições de saneamento básico dos domicílios, índices de fecundidade, número de pessoas com deficiência”, exemplifica Tosini.

Principal pesquisa demográfica do País, o Censo é feito com base em dois questionários: um conhecido como básico, com menos perguntas, e outro denominado de amostra.

“Na nossa região, é prevista a aplicação do questionário maior, de amostra, em 10% dos domicílios, definidos mediante algoritmo computacional sem possibilidade de escolha ou troca, inclusive se requerido pelo morador”, explica o coordenador.

No Censo Demográfico 2022, em todos os domicílios do País serão aplicados ao menos um questionário. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 868 agentes foram contratados pelo IBGE para fazer a pesquisa.

A coleta. Os recenseadores percorrerão todos os domicílios de posse de um DPM (Dispositivo Móvel de Coleta), uma espécie de smartphone adquirido especialmente para o IBGE.

A cada sequência de dados coletados, o agente censitário supervisor poderá retornar presencialmente ou ligar para o morador com objetivo de garantir a qualidade das informações.

À medida que uma residência é visitada, o DMC registra a coordenada geográfica (GPS) para posterior supervisão, garantindo que nenhum domicílio urbano ou rural deixe de ser recenseado.

Os agentes estarão uniformizados com boné e coletes azuis. Também usarão crachá contendo foto, número de matrícula e identidade, inclusive com QR Code, que pode ser confirmado por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.

Os entrevistados responderão perguntas relacionadas à quantidade de pessoas que moram na casa, informações sobre trabalho, fontes de renda, crianças na escola, entre outros assuntos.

A coleta regular terá início em 1º de agosto de 2022 com previsão de término na região em novembro do mesmo ano, com duração aproximada de três meses.

E se o recenseador não encontrar nenhum morador em casa?

Neste caso, o agente deverá deixar uma folha de recado para agendamento pelo morador e retornará em horário e dia diferente visando o sucesso da coleta. No papel deixado pelo recenseador há informações necessárias de identificação do censitário, como: nome, matrícula e telefone para contato, os quais podem ser validados pelo morador em caso de dúvida através dos canais: respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.

CONTEXTO. Os recenseadores contratados para o Censo Demográfico 2022 começam a ir a campo para as visitas domiciliares nesta segunda-feira, 1º de agosto, em todo o País. Esta é a etapa mais conhecida do processo, quando há a coleta de dados através de contato direto com as pessoas. O levantamento está previsto para durar até novembro. Ao final dele, cerca de 70 milhões de domicílios terão sido consultados e fornecerão dados fundamentais para que seja traçado um novo raio-x da população brasileira.