Como ajudar os filhos a conviver com a diversidade

Famílias precisam incentivar convivência e extinguir rótulos em relações com pessoas com deficiências

Para Fabiane Favarelli Navega, a curiosidade é saudável e beneficia bons diálogos sobre inclusão - Foto: Arquivo_LIBERAL

Com curiosidade natural, as crianças percebem diferenças entre as pessoas e fazem perguntas. Ao invés de mostrar constrangimento diante destas situações cotidianas, as famílias precisam aproveitar as oportunidades para acompanhar e oferecer suporte para que elas não desenvolvam preconceitos, mas sim respeito e empatia pelo próximo.

Para Fabiane Favarelli Navega, psicopedagoga e especialista em educação inclusiva de Americana, essa curiosidade é saudável e beneficia bons diálogos sobre inclusão. “As crianças não são preconceituosas. Essa curiosidade é o que as motiva a entender e interagir. Elas observam não só pessoas com deficiências, que usam cadeira de rodas ou bengalas, mas também quem têm cor diferente, cabelo diferente, por exemplo, e são diferentes dela”, introduz.

“Através dessa curiosidade, promovemos discussões importantes. Ninguém é igual a ninguém e enquanto adultos, família e escola, temos que saber lidar com essa curiosidade, para que ela não vá se tornando, ao longo do tempo, preconceito”, completa a especialista, que listou dicas para mães e pais conduzirem conversas sobre o assunto.

Priorizar a naturalidade. A criança é espontânea, não tem polidez nem controla o que fala, mas a curiosidade deve ser encarada com naturalidade. “Está tudo bem ser diferente. Refletir com a criança, mesmo que seja na frente da pessoa sobre quem estamos conversando. As pessoas são diferentes, umas vão precisar de uma cadeira para se locomover, outras vão precisar de óculos para enxergar ou ajuda para aprender algumas coisas que você já aprendeu. Precisamos respeitar e entender essas diferenças”, diz.

Pesquisar, dialogar e entender. “Aproveitar as situações para pesquisar sobre os assuntos juntos é importante e o adulto precisa estar disposto a isso. Pesquisar, dialogar e entender como as coisas são. Curiosidades nos ajudam a entender a diversidade. Quando a criança pergunta e não sabemos como responder, fazemos o exercício de entender que a diversidade faz parte do ser humano, da nossa sociedade, e ela é benéfica e natural”.

Incentivar a convivência. “Conviver com aquela menina que tem o cabelo diferente, com a criança que aprende de forma diferente, com aquela que não se comunica pela fala, com aquele que tem sensibilidade ao barulho e fica estressado, como as crianças com autismo. Essa convivência é muito importante para desfazer rótulos. Enquanto família e escola, precisamos dar todo o suporte para eles conviverem com as diferenças, buscando meios e estratégias para se relacionar”.

Atentar-se às diferentes formas de preconceitos. Fabiane explica que os preconceitos não se manifestam apenas com a exclusão das pessoas com deficiências, mas também com manifestações de pena e inferiorização, como quando se referem a elas como “coitadinhas”.

Incentivar a observação de habilidades. “Todos nós temos necessidades e habilidades. A pessoa que não fala convencionalmente tem habilidades, assim como a pessoa que não enxerga, aquele que não anda com as pernas, mas com cadeira de rodas. Então, observar as habilidades das pessoas, para além das diferenças”.

Aproveitar assuntos do momento. Aproveitar momentos cotidianos em que pessoas com deficiências são protagonistas, ou até eventos especiais, como Paralimpíadas, para romper preconceitos e entender que todas as pessoas têm dificuldades e habilidades.

Ampliar o repertório. Escolher animações, filmes e livros que falam sobre diversidade e inclusão. Por serem mais acessíveis para as crianças, as histórias facilitam as reflexões.



Dar bons exemplos. “Tratar todas as pessoas com respeito e empatia. O exemplo fala mais alto. Então, tomar cuidado com o que falamos, não parar na vaga preferencial, por exemplo. A inclusão é benéfica para toda a sociedade e depende de cada um de nós, não só de quem tem filho com deficiência, todo mundo precisa se conscientizar”, afirma.