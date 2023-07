Como ajudar moradores de rua em dias de frio

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana reforça as orientações sobre o atendimento à população vulnerável da cidade.

Por meio do Suas (Sistema Único de Assistência Social) e do Programa Municipal de Atenção à População em Situação de Rua, as ações contínuas integradas com as demais políticas públicas do município visam proporcionar uma atenção mais qualificada a esse público.

Casa de Passagem de Americana ajuda pessoas em situação de rua – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social) teve sua equipe e estrutura ampliadas recentemente. O trabalho é realizado de segunda-feira a domingo, das 8h às 20h, no atendimento e busca ativa de abordagem social da população em situação de rua, com o apoio inclusive ao recâmbio para a cidade de referência.

A população pode acionar o serviço pelos telefones: (19) 9 9100-6811 (Whatsapp) ou (19) 3478-2406, e entre 20h e 8h, pelo telefone 153 da Gama.

O Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem, implantado em 2023, conta com 50 vagas continuadas e realiza o acolhimento do público para pernoite e como meio de transição para a saída das ruas. Funciona de segunda-feira a domingo, das 18h às 8h, com oferta de banho, roupa, alimentação, atividades e pernoite.

A Casa de Passagem fica na Rua Carlos Gomes, 155, Centro.

Além disso, o município oferece o Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo, com 68 vagas continuadas, realizando o acolhimento do público que decide pela saída das ruas, ofertando moradia provisória, incluindo alimentação, roupas, higiene, atividades, cursos de qualificação, apoio para inserção no mercado de trabalho e apoio psicossocial para reinserção social.

Em ambos serviços de acolhimento, os animais de estimação da população em situação de rua também são acolhidos, de acordo com as regras de cada um.