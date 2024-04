Comitê vai atuar na promoção de saúde mental para crianças e adolescentes em Americana

Americana terá um comitê de gestão integrada para atuar nas frentes de promoção e prevenção da saúde mental em crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. A criação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (9), pela Secretaria de Saúde, e prevê representantes de diferentes pastas na execução.

O ponto de partida para a criação do comitê foram os impactos psicossociais causados pela pandemia de Covid-19, notados nos casos de ansiedade e depressão, por exemplo. A ideia do projeto é fomentar discussões com os jovens no dia a dia e evitar o adoecimento.

Também atuarão no projeto integrantes das secretarias de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos, Esportes, assim como Cultura e Turismo.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a ideia é descentralizar o debate apenas para o campo da saúde.

Comitê tem como objetivo atuar na saúde mental e prevenir adoecimentos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

“Por muito tempo pensou-se em saúde mental só com uma perspectiva do setor de saúde, então o objetivo desse grupo é pensar a saúde mental num âmbito mais ampliado, com ações que passam pela saúde, mas também pela educação, a cultura, o esporte, a cidadania em geral”, disse.

O plano de trabalho do comitê prevê ações como mapeamento de desafios e recursos dentro e fora do ambiente escolar, assim como diálogo em assembleias comunitárias mensais.

“É pensar de forma intersetorial ações que nós podemos trabalhar na perspectiva do tratamento, mas também da promoção para que as pessoas não adoeçam”, completou Danilo.

Prevenção e cura

Já a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, reforçou o caráter preventivo do projeto.

“Esse comitê é um grupo condutor para que possamos trabalhar sobre as dinâmicas de saúde mental, tanto na questão preventiva quanto na curativa.”

“Para isso, iremos fazer algumas articulações, envolvendo diversos atores sociais com a participação direta de outras secretarias” finalizou Ana.

De acordo com o Diário Oficial, o comitê passou a vigorar no momento da publicação.

