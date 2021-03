Comitê quer alinhar demandas para retomada econômica em Americana

Secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico acredita que o poder público não pode ficar distante da iniciativa privada - Foto: Divulgação

A Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana trabalha na formação de um comitê para discutir a retomada econômica na cidade. A ideia é reunir diversas organizações para alinhar as demandas de cada setor, com soluções a curto, médio e longo prazo.

Uma reunião virtual entre as partes será realizada na próxima segunda-feira (29), ainda sem horário definido. O prefeito Chico Sardelli (PV) deve participar do encontro.

Secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros acredita que o poder público não pode ficar distante da iniciativa privada. A proximidade é necessária para tomar decisões que sejam efetivas.

“Eu parto do princípio de que para você tomar uma decisão correta, você tem que estar perto de quem está produzindo mesmo”, explicou Rafael.

A Unidade de Desenvolvimento Econômico já tem uma base do que poderia ser o plano de retomada. No entanto, o objetivo é alinhar as demandas com as principais associações da cidade.

“É fundamental ouvir quem está no dia a dia, na luta. A gente não tem nada pré-feito. A ideia é discutir, ver as dificuldades principais de cada setor e atuar diretamente em cada um”, disse Rafael.

Algumas das entidades que já confirmaram presença são Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado), Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem), Sincomercio, Unisal, Fam e Fatec.