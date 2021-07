Comitê de Retomada Econômica vai ouvir empresas de Americana

O Comitê de Retomada Econômica de Americana, grupo formado pela prefeitura e por diversas entidades, vai ouvir empresas de Americana para identificar as necessidades dos setores. O levantamento será usado para direcionar esforços para auxiliar na retomada do crescimento.

A reportagem questionou a prefeitura sobre quantas empresas devem ser ouvidas, mas não houve resposta até o fechamento da edição.

Calçadão: empresas serão ouvidas pelo Comitê de Retomada Econômica – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O questionário aborda questões como ramo de atuação, quadro de funcionários, se houve queda de receitas e demissões em função da pandemia, contratações e processos seletivos. O formulário pede também que os empresários apontem quais políticas públicas são necessárias para alavancar a economia.

“Para que o Comitê possa propor e colocar em prática ações que ajudem os empresários e empreendedores é necessário conhecer as atuais necessidades dos diversos ramos de negócios locais”, disse o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A Acia (Associação Industrial e Comercial de Americana), que integra o Comitê, tem pedido aos empresários para responder o questionário até 20 de julho. A entidade lembrou que não haverá a utilização de dados individuais, apenas o compilado das respostas levantadas.

“Esse questionário é muito importante para que saibamos exatamente qual a real demanda de mão de obra no município. E isso será usado para nortear nosso trabalho quanto a áreas com maior e menor interesse, bem como direcionar os cursos de formação profissional que sempre trazemos pra Americana por meio do CUCA (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) e dos nossos parceiros”, concluiu Rafael.

O Comitê de Retomada Econômica é composto por 20 membros. O objetivo é coordenar ações de geração de emprego e renda no período pós-pandemia da Covid-19.