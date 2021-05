Comitê de Retomada Econômica de Americana define comissões

O Comitê de Retomada Econômica de Americana se reuniu nesta quarta-feira (5), na sede do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), para o primeiro encontro após seu lançamento. O grupo de trabalho definiu três comissões, chamadas Câmaras Temáticas, que vão atuar com foco na economia, social e serviço público.

O objetivo do Comitê é estabelecer uma parceria entre o poder público e privado para auxiliar na recuperação financeira da cidade, principalmente pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Foram elencadas 25 demandas para curto, médio e longo prazo.

As Câmaras Temáticas formadas nesta quarta-feira vão atuar sobre essas demandas para criar possibilidades de melhorias, seja pela legislação, seja através de ações.

O comitê da economia tem como foco geração de emprego e renda, assim como realização de negócios. O eixo do serviço público é voltado para demandas de infraestrutura e agilidade na desburocratização. A comissão social vai trabalhar a demanda de mão de obra, formação e capacitação do mercado de trabalho.

Diretor do Ciesp Americana, Carlos Frederico Faé disse que a expectativa é alta com os trabalhos do Comitê.

“O Ciesp enxerga esse novo comitê com muito entusiasmo, porque se abre a administração pública para que a sociedade civil organizada possa opinar, aconselhar e até agir em parceira com o poder público para tornar essas medidas reais. Na situação que nós estamos, qualquer ajuda é muito bem-vinda”, declarou.

Grupo de trabalho definiu três comissões, chamadas Câmaras Temáticas – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A reunião foi conduzida pelo secretário adjunto responsável pelo Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

“Estamos fazendo este trabalho juntos. É importante que todos tragam as ideias e a forma como podem colaborar, para que a execução seja otimizada para o menor tempo possível, baseado na expertise de cada instituição presente no comitê”, disse o secretário.

Composição

Além da Prefeitura, da Câmara de Americana e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 13 entidades e órgãos de classe estão presentes no Comitê de Retomada Econômica: Sebrae, Sinditec, Sincomércio, Aescon, Ciesp, Acia, Senai, Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM. A reunião contou com a presença do vereador Lucas Leoncine e dos secretários de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e de Fazenda, Simone Bruno.