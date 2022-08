Comitê de Americana quer estreitar vínculos com imigrantes

O Comitê MigraRe (Programa Municipal de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados), lançado em maio deste ano pela Prefeitura de Americana, tem como um dos principais objetivos criar vínculos e integrar em programas lideranças de grupos de imigrantes que estão na cidade.

Este foi um dos temas traçados durante os dois dias de capacitações realizados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na última segunda e terça-feira, no Unisal (Centro Salesiano Universitário de São Paulo).

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou capacitação – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O encontro contou com a participação de 150 pessoas, entre representantes de diversas pastas da administração municipal, que formam o MigraRe, além de servidores de outros municípios, que também devem aplicar políticas nas cidades para refugiados e imigrantes.

A partir destes dois encontros, os integrantes do Comitê MigraRe vão estabelecer programas e ações para atender da melhor forma possível a população em questão. De acordo com a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Beatriz Betoli Bezerra, o município ainda não dispõe de dados concretos sobre os imigrantes, já que muitos deles não têm a documentação regulamentada para estar na cidade.

“Temos um panorama pelo Cadastro Único que aponta 436 estrangeiros em Americana e, a maioria deles, na região do bairro São Manoel”.

Ainda segundo Beatriz, é de extrema importância incluir os imigrantes no comitê para que as secretarias sejam pautadas pelas necessidades reais desses povos e para que haja uma contabilização de quantos estrangeiros estão no município.

“Nosso objetivo é que toda a população seja atendida da forma que precisa ser, queremos garantir o direito de todos, não importa de onde vieram”, completa a diretora.

De acordo com ela, atualmente há relatos de imigrantes da Bolívia, Venezuela, Haiti e povos refugiados do Afeganistão e da Ucrânia em Americana.