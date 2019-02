Comissão quer buscar acordo para prédio da câmara

Um projeto de decreto-legislativo em tramitação na Câmara de Americana pretende criar uma comissão para convencer os donos do prédio onde funciona a Casa de Leis a trocá-lo por áreas públicas. A apresentação da proposta foi solicitada pelo vereador Kim (MDB). A intenção, segundo ele, é preservar o imóvel, inaugurado nos anos 50 e que já abrigou o Educandário Divino Salvador.

Hoje, a câmara paga R$ 57 mil mensais de aluguel pelo uso do espaço, e o presidente Luiz da Rodaben (PP) tem dito que sua prioridade é construir uma sede própria.

O medo de Kim é que, se o Legislativo sair de lá, o espaço histórico deixe de existir. “Se um dia a câmara desocupar esse imóvel, a tendência do proprietário, muito forte, é de empreender, e aí vai demolir o prédio e virar um condomínio de apartamento de luxo”.

A ideia do vereador é que a comissão liste uma série de áreas pertencentes à prefeitura, desocupadas, que possam ser oferecidas em troca do prédio da câmara. O grupo, que seria liderado por Kim, traçaria o potencial econômico de cada um desses terrenos. Por exemplo, poderia reunir informações sobre o interesse de outros empreendedores em comprar a área ou fazer parcerias para construir empreendimentos. “Vamos apresentar algumas sugestões pra que ele possa se sentir atraído.” O prédio da câmara pertence a uma família de São José dos Campos.

No ano passado, a prefeitura colocou à disposição algumas áreas públicas que poderiam ser trocadas pelo prédio do Legislativo. A ideia era que o prédio passasse a pertencer ao município e o Legislativo parasse de pagar aluguel.

Um grupo de vereadores, entre eles Kim, foi falar com um dos donos do prédio e apresentar uma relação de terrenos. Só que a negociação não avançou. O LIBERAL apurou que os donos do imóvel não se interessaram pelas áreas oferecidas. Eles não descartam, porém, um eventual novo negócio.

Para que a comissão comece a atuar é necessário que o projeto de decreto-legislativo, protocolado na última quinta-feira, seja aprovado. Depois disso, segundo o vereador, será necessário levantar informações sobre as áreas ainda disponíveis pertencentes ao município.