Comissão de Finanças e Orçamento propõe aprovação das contas de Omar Najar

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Americana seguiu o parecer do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e propôs a aprovação das contas da prefeitura de 2020, último ano do governo Omar Najar (MDB).

Composta pelos vereadores Leonora Périco (PDT), Fernando da Farmácia (PTB) e Marschelo Meche (PL), a comissão formalizou a proposta nesta semana, por meio de um projeto de decreto legislativo.

A propositura ainda precisa passar por votação em plenário. Bastam sete votos favoráveis – de um total de 19 – para que as contas sejam aprovadas pela Casa.

Conforme o LIBERAL noticiou em agosto de 2022, o TCE emitiu parecer favorável às contas de 2020. Após sucessivas reprovações relacionadas à crise financeira que o município enfrentou a partir de 2014, o tribunal considerou que a reversão de um déficit de R$ 100 milhões, em 2019, para um superávit de R$ 73 milhões, em 2020, colaborou para a aprovação, ainda que com ressalvas.

A decisão também levou em conta o período atípico para a gestão, já que 2020 foi o primeiro ano da pandemia da Covid-19, o que permitiu aos municípios a flexibilização e adiamento de compromissos financeiros.

Nos anos anteriores a 2020, a prefeitura encontrou dificuldades. As contas de 2019, que tiveram parecer desfavorável do TCE, foram aprovadas pelo Legislativo em março deste ano, mas enfrentaram a resistência da Comissão de Finanças e Orçamento.

Na ocasião, Leonora e Fernando fizeram uma proposta pela rejeição – Meche fez um parecer separado a favor das contas.