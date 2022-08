Comissão de Ética vai analisar suposta agressão de Juninho Dias contra mulher

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Americana irá analisar a denúncia que existe contra o vereador Juninho Dias (MDB), de que ele teria agredido uma mulher em um evento realizado no Zanaga. Por conta disso, o vereador solicitou , durante a última sessão da Câmara, realizada na tarde desta quinta-feira (4), um afastamento e relatou que aguarda ser ouvido pela Polícia Civil para mostrar as provas de sua inocência.

O presidente da Câmara, Thiago Martins (PV) explicou que com a saída do Juninho da comissão, assumirá o vereador, Dr. Otto Kinsui (Cidadania), que é o primeiro suplente. Junto com os demais membros, os vereadores Professora Juliana (PT) e o Léo da Padaria (PV) irão votar entre eles para eleger o novo presidente da comissão. “A apuração estará lincada com a apuração da Polícia Civil. Caso seja absolvido ou responsabilizado pesará bastante no parecer da comissão, que inclusive poderá ser apreciada pelos demais vereadores”, explica Martins

Segundo ele, o regimento da Câmara permite que Juninho volte a comissão caso seja comprovada a sua inocência. “Por enquanto, ele permanece suspenso de todas as apurações em andamento”, destaca Thiago.

Enquanto usou a tribuna, Juninho disse que decidiu pelo afastamento justamente para que a comissão tivesse mais transparência para trabalhar e que pudesse se defender sem participar da apuração.

O Caso

De acordo com o registro do caso na Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 32 anos, estava no Festival da Pipa, no Zanaga, junto do namorado e de seus três filhos, quando um fotógrafo tirou uma foto de sua família. Ela não teria gostado da situação e fez um comentário sobre o assunto, que teria sido levado pelo fotógrafo ao vereador. Depois disso, afirma que o parlamentar foi até ela e a expulsou do evento com vários socos.

Depois disso, o vereador ainda teria ido até a casa da mulher, também no Zanaga, afirmando que a mesma havia roubado o celular dele e que ele queria o aparelho de volta. A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e fez uma revista no imóvel. A mulher negou o furto e disse ainda que o parlamentar a ameaçou, dizendo que ela não teria paz e teria de se mudar do bairro.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que caso segue em investigação no 3º Distrito Policial de Americana. Ofícios foram encaminhados à câmara e Gama (Guarda Municipal de Americana).

A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito. Após a conclusão do laudo pericial, o resultado será analisado pela autoridade policial.