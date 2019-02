Comissão dá parecer contrário sobre proibição de fogos

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Americana, presidida pelo vereador Alfredo Ondas (MDB), deu parecer contrário ao projeto de lei que visa proibir a queima e soltura de fogos de artifício que façam barulho. A decisão surpreendeu a autora da proposta, Maria Giovana Fortunato (PCdoB), que afirma não ter havido diálogo com os membros da comissão.

O parecer contrário será votado na sessão desta quinta-feira (7). Em 2017, um projeto similar, também de autoria da vereadora, foi rejeitado na Câmara Municipal por 10 votos a nove, sendo que coube ao presidente da Casa na época, Alfredo Ondas, desempatar. Ele garante que a decisão da comissão foi técnica. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O novo projeto foi protocolado no dia 7 de janeiro por Maria Giovana e Gualter Amado (PRB); o original era de coautoria com Guilherme Tiosso (PROS), que deixou o cargo para assumir como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico.

Em abril de 2017, a propositura não recebeu um parecer específico da Comissão de Justiça e Redação, que era presidida por Marschelo Meche (PSDB). De acordo com o vereador Welington Rezende (PRP), membro da referida comissão nas duas últimas formações, a ideia era dar um parecer contrário. No entanto, eles acabaram assinando junto com o parecer favorável da Comissão de Finanças.

“Na comissão anterior tinha um parecer contrário também, só que a gente estava aguardando uma consulta que estávamos fazendo. Como o projeto entrou em pauta, não deu para a gente aguardar a consulta. Normalmente teria que esperar. Não foi aguardada a espera, já colocou em pauta, então a gente acompanhou (Finanças) porque não tinha esse parecer”, explicou Rezende.

Em parecer do dia 22 de janeiro deste ano, a Comissão de Justiça e Redação apontou a inconstitucionalidade do projeto “por usurpar competência legislativa da União”.

“Cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informou que a Lei Federal vai na contramão, permitindo expressamente o estampido. Ou seja, se a legislação federal permite o município não poderia proibir. No máximo fixar limites, detalhando a intensidade sonora permitida em cada faixa de seu território”, traz o texto.

Decisão técnica

Em seu voto em 2017, Ondas foi contrário ao projeto sob a justificativa de que a cidade não teria direito de legislar sobre o consumo de produtos e que isso seria de competência federal. Ao LIBERAL, o vereador afirmou que a decisão da comissão foi técnica.

“O posicionamento da Comissão de Justiça é eminentemente técnico. Ele se baseia não na opinião pessoal, mas no apanhado de todo o mundo jurídico quando ele analisa esse tipo de legislação, quando ela vem como iniciativa do parlamento do legislativo municipal. Juridicamente, ele (projeto) apresenta esse vício de inconstitucionalidade. Não que nós, pessoalmente, não vejamos nele algo de positivo no sentido de ir ao encontro dos reclamos de boa parte da população, mas juridicamente… a gente não pode misturar as coisas”, justificou Ondas.

Maria Giovana afirmou que está trabalhando com Gualter para mobilizar os vereadores a derrubarem o parecer.

“Causou bastante estranheza ter um parecer já na pauta sem ser consultado a respeito. Então a gente está fazendo esse trabalho político hoje (quarta) com os demais vereadores, pedindo a compreensão para que não se tire da pauta um assunto tão sensível a população americanense em geral. (…) Se ele (parecer) for aprovado, o projeto cai”, afirmou Giovana.