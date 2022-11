Comércio e serviços devem abrir 9,8 mil vagas temporárias em Americana

Do total, cerca de 3,8 mil devem ser contratados para trabalhar em lojas; estimativa é da Acia

Profissionais vão atuar entre os meses de novembro e dezembro - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os setores do comércio e de serviços devem abrir cerca de 9,8 mil vagas temporárias entre os meses de novembro e dezembro, em Americana. A estimativa é do vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon.

Segundo ele, 3,8 mil trabalhadores devem ser admitidos pelo comércio e em torno de 6 mil para atuar em bares e restaurantes. A entidade não dispõe dos números do ano passado, o que inviabiliza uma comparação.

Economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski afirma que os trabalhadores temporários são dispensados, a maioria, no fim de dezembro, por isso, historicamente, o saldo de empregos neste mês é negativo, uma vez que capta este movimento sazonal de final de ano.

Quanto à remuneração, em geral, as pessoas são contratadas por um valor baixo, às vezes um salário mínimo (R$ 1.212). Porém, afirma Eliane, no comércio ganham comissão, ou seja, o salário tem a parte fixa pré-contratada, mas a parte variável só se sabe depois das vendas.

“Esse tipo de trabalho está fortemente vinculado ao pagamento do 13º salário, que impulsiona as compras de final de ano. E também é uma renda importante para o orçamento familiar, para, por exemplo, o pagamento de impostos de início de ano”, comenta a economista.

Segundo o vice-presidente da Acia, a entidade espera um aumento real de 5% em relação às vendas do ano passado. Em Santa Bárbara d’Oeste, a expectativa da Acisb (Associação Comercial e Industrial) é de que as vendas tenham alta de 18% em dezembro na comparação com o mesmo período de 2021.

“A economia está bem, temos lojas fortes na região central, estamos bem otimistas”, declarou João Batista, presidente da Acisb.

Apesar de não ter números fechados, ele afirma que, em média, os comércios contratam, no final do ano, um terço do quadro de funcionários.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), o secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa, Rafael Brochi, afirma que, em média, as lojas costumam contratar de três a quatro funcionários temporários, principalmente para atuar nos setores de roupas e calçados.

Conforme o diretor da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Samuel Jesuíno Teixeira, cerca de 30% dos 7 mil associados à entidade são comércios, o que corresponde a 2,1 mil lojas. Os demais são industrias e prestadores de serviços.

A Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré) disse que ainda não tem uma projeção de vendas para o final do ano.

A Aciah (Associação Comercial e Industrial de Hortolândia) não respondeu aos questionamentos da reportagem.