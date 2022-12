Comércio diz que vendas subiram após mudanças no Centro de Americana

O período de Natal é aguardado com ansiedade pelos comerciantes por conta do faturamento e da alta demanda por presentes. Em Americana, a reportagem do LIBERAL conversou com alguns vendedores do Centro nesta sexta-feira e todos afirmaram que as metas foram atingidas, com lucros acima do esperado. O principal motivo, segundo eles, foram as mudanças realizadas pela Prefeitura e pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Entre as novidades, estão as sombrinhas que foram instaladas no cruzamento das ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo, no Calçadão. Inaugurada no dia 17 de dezembro, a atração ajudou a atrair moradores das regiões mais afastadas de Americana, que foram ao Centro para tirar fotos e, consequentemente, tiveram um contato mais próximo com os estabelecimentos comerciais.

Sombrinhas coloridas foram colocadas no Calçadão este mês – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Eu achei que deu uma mudada, porque o Centro estava com cara de abandonado. Então o pessoal viu que ficou diferente. Deu para relembrar o tempo de quando o Centro era muito visitado, tinha muitas cores”, comentou Talita Harumy Viana, 35, que há 15 anos é vendedora no Calçadão.

A gerente de uma loja de semijoias, Renata Oliveira, 23, disse que o seu faturamento dobrou em relação ao Natal do ano passado e que a meta foi atingida nesta quinta-feira.

“A partir de agora é bônus. Para você ter uma ideia, no ano passado nós batemos a meta só no dia 31 e era bem mais modesta. Até funcionários precisamos aumentar. No ano passado, trabalhamos com sete e neste ano, estamos com nove”, conta.

“Tiveram alguns eventos musicais na praça, acho que isso ajudou bastante. O consumidor muitas vezes acha que não faz a diferença, mas para quem é do comércio, esses eventos, as movimentações são importantíssimas. Chama a atenção”, completou.

Outro fator considerado pelos comerciantes é que foi o primeiro Natal, desde 2019, sem as restrições por conta da pandemia da Covid-19. A queda da obrigatoriedade do uso de máscaras e o avanço da vacinação deixaram os consumidores mais seguros para visitarem o comércio – que também traçou metas maiores para 2022.

“Na pandemia o pessoal segurava muito, até por precaução para não gastar tanto. Neste ano deu para investir mais, trazer mais roupas para vender. Mas ainda assim foi acima das expectativas”, disse Jeferson Jatubá, 29, gerente de uma loja de roupas.

ANO NOVO

Embora as vendas de Natal já tenham sido suficientes para atingirem as metas, a expectativa dos comerciantes entrevistados é de que os lucros com artigos relacionados ao Ano Novo, especialmente roupas brancas e semijoias, também sejam relevantes.