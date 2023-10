Comércio de Americana terá horário especial no feriado; Santa Bárbara fecha

De acordo com a Acia, os estabelecimentos trabalharão das 9 às 15 horas - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O comércio de Americana terá um horário de funcionamento especial nesta quinta-feira (12), quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças.

De acordo com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), os estabelecimentos trabalharão das 9 às 15 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No restante da semana, o expediente seguirá o horário padrão.

Na sexta-feira (13), as lojas estarão abertas das 9 às 18 horas, enquanto no sábado (14) o consumidor poderá fazer suas compras das 9 às 15 horas.

Para o vice-presidente da Acia, Evandro Barizon, a expectativa para esse ano é de um aumento de 6,8% nas vendas.

“Já tivemos as lojas funcionando em horário ampliado, no último sábado, e com a abertura no Dia das Crianças, as vendas devem ter um aumento significativo. E sempre as pessoas, de alguma forma, encontram uma maneira de comprar aquele brinquedo ou outro produto para presentear a criança da família”, explicou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No fim do mês, haverá o sorteio de dois patinetes elétricos de 250w, um Playstation 5 e dois tablets Samsung.

A programação faz parte do “Espetáculo de Prêmios”, ação da Acia que distribui R$ 200 mil em prêmios ao longo de um ano.

A cada R$ 50 em compras em lojas identificadas, o consumidor tem direito a preencher um cupom.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara d’Oeste, o comércio estará fechado na quinta-feira. Assim como em Americana, o restante da semana terá expediente normal.

Na sexta-feira as lojas estarão abertas das 9 à 18 horas, enquanto no sábado o atendimento ao público será das 9 às 14 horas.